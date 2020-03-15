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Коронавирус был обнаружен у Мирги Гражините-Тила, дирижера Бирмингемского симфонического оркестра и лауреата Национальной литовской премии в области культуры и искусства.
Mirga Gražinytė-Tyla
Mirga Gražinytė-Tyla
© Knygos „Lyderiai“ nuotr.

Оркестр сообщил об этом на своем сайте.

"Нам недавно сообщили, что наша музыкальная глава Мирга Гражините-Тила только что получила положительный результат COVID-19. Мирга выздоравливает, она изолирована дома", - отмечает оркестр.

В сообщении говорится, что члены оркестра были проинформированы в соответствии с инструкциями профессионалов.

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"Мы хотим пожелать Мирге скорейшего выздоровления и надеемся увидеть ее в мае", - говорится в сообщении.

Уже 9 марта в на странице оркестра в "Фейсбук" было объявлено, что М. Гражините-Тила не сможет выступить на запланированном 10 марта концерте, потому что чувствует себя плохо, но то, что с ней случилось, не было детализировано.

Ромуальдас Гражинис, отец М. Гражините-Тила, подтвердил LRT.lt, что коронавирус также подтвердился у маленького сына дирижера. Ему будет два года в конце этого лета.

ru.DELFI.lt
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