Оркестр сообщил об этом на своем сайте.
"Нам недавно сообщили, что наша музыкальная глава Мирга Гражините-Тила только что получила положительный результат COVID-19. Мирга выздоравливает, она изолирована дома", - отмечает оркестр.
В сообщении говорится, что члены оркестра были проинформированы в соответствии с инструкциями профессионалов.
"Мы хотим пожелать Мирге скорейшего выздоровления и надеемся увидеть ее в мае", - говорится в сообщении.
Уже 9 марта в на странице оркестра в "Фейсбук" было объявлено, что М. Гражините-Тила не сможет выступить на запланированном 10 марта концерте, потому что чувствует себя плохо, но то, что с ней случилось, не было детализировано.
Ромуальдас Гражинис, отец М. Гражините-Тила, подтвердил LRT.lt, что коронавирус также подтвердился у маленького сына дирижера. Ему будет два года в конце этого лета.
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