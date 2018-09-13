У директора VIP cirkаs серьезные проблемы: покинул Кедайняй, не дав представления

Наверное, немногим известно, но неделю назад VIP cirkas приезжал в Кедайняй. Часть тягачей с животными в прицепах и инвентарем стояла у ТЦ Norfa, на ул. Ажуолино, в деревне Янушавос. Сам Зобов на своем роскошном внедорожнике заехал на загон у стоянки на ул. Республикос. Туда приехало еще несколько автомобилей. Вскоре еще несколько тягачей выстроились в ряд между остановкой и ТЦ Norfa.

Журналисты пытались поговорить с Зобовасом, но он разговаривать не пожелал. Он не выпускал из рук телефон и все время с кем-то разговаривал.

"Везде проблемы, уже невозможно организовать представление. Наглые защитники животных, бывшая жена еще строит козни. Люди злые, на представления не идут. Еще и здесь проблемы. Не буду разговаривать и прошу не фотографировать", – сказал Зобовас.

В июле он был вынужден бежать из Клайпеды, где его обвинили в том, что он мучает животных. С тех пор начались у него беды и в других городах.

Тогда ветеринары вместе со специалистами по охране окружающей среды проверяли животных и установили немало недочетов. За плохое содержание животных Зобовасу назначили штраф в размере 15 евро. Животных на гастроли везли в слишком маленьких клетках и вольерах (это касалось двух медведей и четырех собак).

Тогда Зобовас этот вердикт оспорил. Кажется, его мнение не изменилось. Он утверждает, что все это выдуманные журналистами и ничего не понимающими людьми сказки.

Кстати, журналисты выяснили, что у цирка на самом деле плохо обстоят дела с финансами, поскольку на портале rekvizitai.lt указано, что в июле 2017 г. в цирке был 21 работник, а в феврале 2018 г. – всего один. По словам Зобоваса, все это результат финансовых трудностей.