Принять участие в накоплении предлагают жителям, которые ранее в нем не участвовали и не были включены в систему в прошлом году. Эти жители должны принять решение до 30 июня.

Те жители, которые в прошлом году от участия в накоплении отказались, в этом году в систему не будут включены.

Те, кто уже участвует в системе, отказаться от участия в ней не могут.

"В систему включают тех, кто в прошлом году только начал свою карьеру – устроился на работу, занялся индивидуальной деятельностью и прежде в систему не был вовлечен. Мы делаем все, чтобы на своей странице они получили ясную и понятную информацию. Наши консультанты готовы помочь жителям", – сказал представитель отдела обслуживания клиентов "Содры" Эвалдас Микутис.

Если жители до 30 июня не откажутся от участия в накоплении, то с 1 июля станут ее участниками. Позже они смогут менять поставщика услугиjie, но отказаться от участия в системе уже не смогут. Отчисления будут переводиться в фонд с июля.

Отказаться от участия можно, подключившись к своей странице в "Содре" или в любом отделении фонда.

В систему вовлекают лиц младше 40 лет, если они работают или занимаются индивидуальной деятельностью (любая форма). Это те люди, которые прежде в системе частного накопления никогда не участвовали.

Если человек в прошлом году отказался от участия в системе, то в этом году его включать не будут.

С начала этого года меняется процент отчислений. Жители, которые копили по переходной схеме, откладывая 1,8%, в этом году будут платить уже 2,1%, а часть государства увеличится с 0,3 до 0,6% от средней зарплаты.

Однако желающие могут выбрать стандартный (непереходный тариф) – 3%.

Для тех, кто выбрал стандартный тариф 3 + 1,5 (3% от зарплаты и 1,5% от средней зарплаты за счет государства), ничто не меняется, только государство переведет им на 10% больше, чем в прошлом году – 216 евро за год.