В сентябре ОНЗ должны заплатить многие молодые люди, которые по окончании школы или вуза не работают, никуда не поступили и не встали на Биржу труда (до конца августа они были застрахованы государством).

Эти молодые люди должны до 30 сентября заплатить 36 евро. Если они этого не сделают, у них появится задолженность и они не смогут бесплатно получить услуги здравоохранения. Кроме того, чтобы в дальнейшем пользоваться этими услугами, им придется заплатить задолженность и взнос за текущий месяц.

Надо знать также, что если молодые люди поступили в европейские вузы, где учеба начинается в октябре, то за сентябрь им придется заплатить ОНЗ.

Кстати, студенты вузов стран ЕС, Норвегии, Исландии, Лихтенштейна и Швейцарии должны ежегодно предоставлять справки, доказывающие, что они учатся, тогда их будет страховать государство. Если человек декларировал отъезд из Литвы, ОНЗ ему платить не надо.

Проверить, не задолжали ли вы ОНЗ, можно на сайте "Содры" www.sodra.lt/pasitikrink.