Залпами почтила церемонию рота почётного караула армии Литвы.

Во время церемонии Литву поздравили два пролетевших над собравшимися польских истребителя воздушной полиции НАТО, выполняющие здесь свою миссию.

На площади присягу дали 150 стрелков. Позже в сопровождении оркестра армии Литвы люди прошли ежегодным шествием от Сейма до Кафедральной площади.

Во время мероприятия реяли также флаги политических партий, различных организаций, а также исторический флаг Литвы.

В это же время на проспекте Гедиминаса стрелки, скауты и собравшиеся по случаю праздника жители страны несли литовский триколор длиной 400 м.

Для некоторых прибытие в центр столицы Литвы 11 марта стало традицией. Участвовавшая в шествии семья Зурз радовалась, что их ребёнок выучил цвета флага Литвы.

"Мы обязаны прийти за наших прадедов и дедов, которые пожертвовали здоровьем, жизнью ради Литвы. Это праздник нас всех", – заявил работающий в области спорта 40-летний Миндаугас Зурза.

Прибывшая из Шяуляй 75-летняя Виргиния Будгинайте наблюдала за многочисленным шествием.

"Очень красивый праздник, и каждый год он становится всё солиднее. Прекрасно, что так много людей приходит с флагами", – говорила пожилая женщина.

"У нас с друзьями не бывает праздника 11 марта, который мы бы не отметили", – заявила она.

Поздравляют политики

Во время церемонии на площади Независимости первый руководитель восстановившей независимость Литвы Витаутас Ландсбергис сказал, что 11 марта - это напоминание, что Литва ещё раз в истории словно восстала из мёртвых.

"Рухнула очередная империя, лживо названная мифологическим Советским Союзом, хоть никаким добровольным союзом там и не пахло. Свершилось. Люди хотели жить по-другому. В душе нашлась свободная Вторая республика - Литва 11-го марта", – заявил профессор.

По словам президента Литвы Дали Грибаускайте, 11 Марта - это праздник, когда "мы всегда слышим поющую революцию, вдохновлённую надеждой на возрождение".

"Это день, когда мы чувствуем гордость за свой народ и Литву", – сказала Даля Грибаускайте.

Председатель сейма Викторас Пранцкетис в воскресенье передаст на хранение представителям Национальной библиотеки им. М. Мажвидаса книгу "Обещание Литве", которая целый год путешествовала по стране. В ней все желающие могли написать свое моральное обязательство перед Родиной.

В праздничный день также будет вручена "Стипендия независимости". В этом году ее получит археолог Юстина Козакайте.

Вечером в Вильнюсе состоится традиционное шествие, которое устраивают народники. Иногда это шествие навлекает критику за чрезмерный национализм.

11 марта 1990 года Верховный совет Литвы объявил о восстановлении независимого Литовского государства. За это постановление проголосовало 124 депутата, шестеро воздержались.