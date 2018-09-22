Все тротуары на подступах к этому месту полны верующих. Святой Отец должен прибыть к храму к половине пятого.

Тридцатилетняя Ирена Гайдоская чтобы увидеть папу приехала из белорусского Гродно.

"Я впервые на таком мероприятии, давно хотела увидеть папу, чтобы почувствовать этот дух единства христиан", - сказала BNS Гайдоская.

Проживающая на окраине Вильнюса 81-летняя Дануте Гайлишене рассказала, что часто приходит помолиться в часовню Святых Ворот, поэтому не могла пропустить повод сделать это вместе с папой Франциском.

"Для меня Святые Ворота значат очень многое, я с молодости тут бывала, и в хоре пела, участвовала во всех процессиях, это моя "церквушка", - сказала BNS женщина.

34-летний житель Вильнюса Миндаугас Валанчюс отметил, что такие визиты объединяют и жителей страны, которую посещает папа.

"Он объединяет и народ. Чтобы было столько людей на подобном мероприятии... Это не рядовое событие для Литвы", - сказал он.

Мужчина также добавил, что внимание Святого отца к евреям и жертвам нацистов свидетельствует о том, что трудности истории не забыты.

К Святым Воротам папа прибудет после встречи с молодежью на Кафедральной площади. Площадь уже также заполнена людьми.

Ворота Зари, или Святые ворота, как принято называть их среди русскоязычных жителей Вильнюса, поляки называют Острая брама.

Острая брама - одна из основных достопримечательностей столицы, объект светского туризма и религиозного паломничества. Это единственные сохранившиеся ворота древней городской стены. В них находится часовня с чудотворным образом Матери Божией Остробрамской. Эта икона - одна главных христианских святынь Литвы, ее почитают и католиками, и православные. С иконой и сотворенными ею чудесами связаны многочисленные предания и легенды.

Папа Франциск прибыл в Вильнюс в 11 ч. После встречи с президентом Далей Грибаускайте он выступил с речью на площади у президентского дворца и призвал литовцев быть открытыми, понимающими, стать "мостом между Восточной и Западной Европой".