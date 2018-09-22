Все тротуары на подступах к этому месту полны верующих. Святой Отец должен прибыть к храму к половине пятого.

Тридцатилетняя Ирена Гайдоская чтобы увидеть папу приехала из белорусского Гродно.

"Я впервые на таком мероприятии, давно хотела увидеть папу, чтобы почувствовать этот дух единства христиан", - сказала BNS Гайдоская.

Проживающая на окраине Вильнюса 81-летняя Дануте Гайлишене рассказала, что часто приходит помолиться в часовню Святых Ворот, поэтому не могла пропустить повод сделать это вместе с папой Франциском.

"Для меня Святые Ворота значат очень многое, я с молодости тут бывала, и в хоре пела, участвовала во всех процессиях, это моя "церквушка", - сказала BNS женщина.

34-летний житель Вильнюса Миндаугас Валанчюс отметил, что такие визиты объединяют и жителей страны, которую посещает папа.

"Он объединяет и народ. Чтобы было столько людей на подобном мероприятии... Это не рядовое событие для Литвы", - сказал он.

Мужчина также добавил, что внимание Святого отца к евреям и жертвам нацистов свидетельствует о том, что трудности истории не забыты.

К Святым Воротам папа прибудет после встречи с молодежью на Кафедральной площади. Площадь уже также заполнена людьми.

Ворота Зари, или Святые ворота, как принято называть их среди русскоязычных жителей Вильнюса, поляки называют Острая брама.

Острая брама - одна из основных достопримечательностей столицы, объект светского туризма и религиозного паломничества. Это единственные сохранившиеся ворота древней городской стены. В них находится часовня с чудотворным образом Матери Божией Остробрамской. Эта икона - одна главных христианских святынь Литвы, ее почитают и католиками, и православные. С иконой и сотворенными ею чудесами связаны многочисленные предания и легенды.

Папа Франциск прибыл в Вильнюс в 11 ч. После встречи с президентом Далей Грибаускайте он выступил с речью на площади у президентского дворца и призвал литовцев быть открытыми, понимающими, стать "мостом между Восточной и Западной Европой".

Множество молодых людей собрались на Кафедральной площади для встречи с папой

Несколько десятков тысяч молодых людей в субботу после обеда собрались на Вильнюсской Кафедральной площади, чтобы встретиться с папой Франциском.

При пении псалмов папа прибыл на площадь на папомобиле. По дороге на улицах его встречала огромная толпа вильнюсцев и гостей столицы. На Кафедральной площади Святого Отца ждала и президент Даля Грибаускайте.

У многих были флаги Литвы. Сначала со сцены звучали песни и псалмы, а позднее на экране можно было видеть прямую трансляцию молитвы понтифика у Святых ворот. Молодые люди молились вместе.

27-летний юрист Витаутас Немейка, слышавший много хорошего о визите в Литву Иоанна Павла II, сказал, что, прежде всего, ждет, что слова папы Франциска вселят в него уверенность.

"Хочется объединяющей мысли, дальнейшего направления, чего ждать от жизни", - сказал молодой человек.

Жительница Вильнюса Ингрида Бурнаева, ожидая папу, рассуждала о том, что он озвучит специальное послание Балтийским странам.

"Папа ломает стандарты. Возможно, он скажет что-то конкретное литовцам, Балтийским странам. До прибытия он уже поздравлял со столетием независимости, возможно, скажет что-то на эту тему", - отметила девушка.

Студент-медик Рингаудас Палубинскас сказал, что как верующий не может упустить шанс "увидеть папу, пусть даже издалека".

На Кафедральной площади папа заслушает свидетельства молодых людей, сам выступит с речью и этой встречей с молодежью завершит свой первый день визита в Литве.

В воскресенье понтифик проведет богослужение в каунасском парке Сантакос, а во второй половине дня вернется в Вильнюс и побывает у памятника жертвам Вильнюсского гетто, а также почтит память жертв советского режима в Музее оккупаций и борьбы за свободу.