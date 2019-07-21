Тысячи литовцев снова стекаются в Палангу: объект внимания - настоящая сенсация

Журналисты решили прогуляться по этой популярной улице и посмотреть, что нового, веселого и неожиданного появилось здесь, а также узнать, что предлагают бизнесмены Паланги приезжим странникам на улице Басанавичюса. Веселье и развлечения здесь в достатке.

Новое развлечение стремительно набирает популярность

Охота на развлечения началась довольно неожиданно. Те, кто считает, что "достопримечательности" древней Паланги не видны, безусловно, ошибаются. В настоящее время в Паланге очень популярное развлечение – ездить на старинной карете. Кучер Кристина журналистам рассказала о том, по каким улицам курорта она проезжает. Девушка утверждает, что этим развлечением пользуются не только те, кто отдыхает на пляже, но и те, кто празднует свадьбы или крестины.

© DELFI / Justinas Auškelis

"На самом деле, многие люди хотят попробовать это развлечение, конечно, но все зависит от погоды. Если погода хорошая, людей действительно много. Мы проезжаем несколько километров около 20 минут. Проехать по улице Витаутаса, затем по улице Кестутиса, по аллее Бируте, затем пересечь улицу Басанавичюса. Я заметила, что людям нравится, когда мы пересекаем улицу Басанавичюса. Затем мы поворачиваем на улицу Нерес и возвращаемся. Молодожены очень любят это развлечение, часто заказывают такое путешествие и на крещение. Отличное развлечение для праздников", - говорит Кристина.

Девушку спросили о том, любят ли литовцы ездить на карете. Она ответила, что все зависит от дня. Нередко это развлечение привлекает также приезжих из других стран, например Италии.

Янтарное ожерелье - 100 евро

У провадцов ювелирики настроение другое. Подходя к одному из торговцев янтарными ожерельями, оказалось, что в день покупалось только одно из них. Цены довольно впечатляют.

© DELFI / Justinas Auškelis

Когда его спросили, какие клиенты обычно покупают ювелирные изделия из янтаря, он сказал, что больше всего покупают не только литовцы.

"Всякие клиенты. Больше всего покупают литовцы и русские", - говорит мужчина.

Литовцы видят цены и уходят

Девушка, продающая игрушки, также рассказала о привычках торговцев.

© DELFI / Justinas Auškelis

"Отдыхающие очень разнообразны. Жаль, но большинство детей плачут, потому что родители редко покупают для них игрушку. Литовцы действительно скромны, не тратят даже на праздники. Иностранцы действительно не жалеют денег, а литовцы видят цены и уходят. Средняя цена на игрушку составляет четыре евро. Тем не менее, поток людей высок, и покупателей достаточно. Самые популярные игрушки в этом году - "слаймы"", - говорит продавец.

Еще одна достопримечательность, которая привлекла журналистов - плавание в бассейне на лодках в форме лебедя.

Arnas Mazėtis, Kristina Pocytė © DELFI / Justinas Auškelis

Картофель фри, ставший сенсацией

Одной из самых популярных достопримечательностей в Паланге в этом году является картофель фри длиной в 30 сантиметров, который хотят попробовать десятки голодных отдыхающих. Можно с уверенностью сказать, что этот вкусный картофель фри - настоящий летний хит, который каждый в Паланге должен попробовать хотя бы один раз этим летом.

© DELFI / Justinas Auškelis

Бизнесмен, который привез эту картошку в Литву, заявил, что самой привлекательной вещью для литовцев является соотношение цены и качества. По его словам, порция картофеля фри большая, а цена действительно доступна каждому.

"Мы начали продавать картофель фри месяц назад, в начале лета. Они возникли в Гонконге и стали популярными. Цена адекватна для такой большой порции. Людям это нравится, они возвращаются. Они особенно привлекательны для детей, хотя и взрослые очень любят их", - говорит бизнесмен.

Отдыхающих довольно много

Кристина и Арнас продолжили свое путешествие по улице Басанавичюса рядом с рестораном, где раньше стоял легендарный Vakarų salūnas. Теперь на его месте другое кафе.

© DELFI / Justinas Auškelis

"За сезон полиция приходила сюда, наверное, более ста раз. С этого лета этого места больше нет. Вместо этого вокруг летают розовые фламинго", - сказала журналистка возле бывшего легендарного места.

Хотя погода не самая лучшая, на улице Басанавичяус нет недостатка в отдыхающих.