DELFI продолжает цикл документальных репортажей из разных районов Юго-Восточной Литвы, жители которых в силу исторических обстоятельств должны были находить способы адаптации в меняющихся условиях - передвижения границ государств, смены власти и т.д.

На этот раз — репортаж из города Шальчининкай, который находится совсем рядом с литовско-белорусской границей. Там проживает 31 800 жителей, из них молодежи — 5641, пенсионеров - 6200.

Это один из самых "польских" районов Литвы: здесь числится 80% поляков, 10,4% - литовцев, 5 % - русских, 3% - белорусов.

Сначала закончил школу, потом ее купил

Школьные годы местного жителя Ярослава прошли в литовской деревне Гярвишкес. Спустя 20 лет он вернулся в свою школу, чтобы ее купить. Школа, закрытая за ненужностью, стала общежитием. Работать к Ярославу едут украинцы, белорусы, но тянутся и местные. По здешним меркам он магнат: держит самые крупные фирмы района, доказывая всем: шальчининкайские тоже кое-чего умеют.

«Я люблю Шальчининкай, район наш, и мне нравится здесь. Я думаю, что в любом месте, если ты хочешь заработать, можно заработать», - говорит он.

Однако с социально-экономическими показателями в районе не все благополучно. В начале прошлого года процент безработных тут составлял 10,9%. В последние годы в Шальчининкском районе уровень безработицы колебался от 12,3% до 9%. В среднем по Литве этот показатель не превышает 7%.

За 16 лет с 2001 по 2017 год население района сократилось на 20%. А число самоубийств в этом районе в 2 раза превышает средний показатель по Литве.

«Я думаю, что Шальчининкай должны стать нормальным вильнюсским хинтерландом, который обслуживает туризмом и прочим Вильнюс. Близко под Вильнюсом сидим ведь. Я думаю, что нужно возродить вот этот контекст метрополя», - считает литовский историк, профессор А.Бумблаускас.

Да и местные бизнесмены не дремлют. Например, Томас открыл тут кафе. По сравнению со столичным Вильнюсом, цены тут ниже. Интересно, что Томас пошел еще дальше, оставленные чаевые он отправляет в своеобразный фонд.

«Приходит любой человек - студент, пенсионер, неважно кто - если он не имеет в данный момент денег, но хочет выпить кофе, я ему делаю за вот эти деньги и он получает чашку кофе бесплатно», - говорит Томас.

В Шальчининкайском районе поляков большинство. Кто-то называет их "тутейшими", то есть местными. Но от самих шальчининкайских про тутейших не услышишь.

Социолог: экономику надо поднимать снизу

Профессор социологии, директор Института исследований рынка труда Богуслав Гружевский считает, что именно специфика развития Восточной Литвы определила появление этого феномена — тутейшие.

«Первой причиной появления тутейших была политическая, вторая — это экономическое положение. Это люди, которые были привязаны к этой земле. В основном это работники сельского хозяйства, которые не могли так легко покидать эти места. Они оставались, а границы менялись. Часто было неясно, какая сейчас тут страна — то ли Белоруссия, то ли Литва, то ли Польша. И смешные истории приключались: человек уезжал из Литвы, а возвращался в Россию или Польшу. Поэтому, конечно, было проще сказать «тутейший», то есть местный», - пояснил он в интервью DELFI.

Впрочем, считает профессор, тутейшие — отживающий феномен, так как в наши времена люди отличаются растущим национальным самосознанием.

Однако экономически этот регион по-прежнему менее развит из-за привязки в низкопроизводительному сельскому хозяйству, уверен Б.Гружевский. Кроме того, в этом регионе выше неблагоприятные социальные показатели — например, данные об отравлении алкоголем и количестве самоубийств.

«С одной стороны, это, конечно, дифференциация, расслоение населения, которое означает, что некоторые люди нашли себя в рыночных отношениях, у них были свои сбережения или они были активнее в рыночной деятельности на первых порах независимости. И были другие, кто не был настроен на самостоятельные экономические действия. И, переживая эту неспособность соответствовать, эти люди часто искали выход в асоциальном поведении», - говорит Б.Гружевский.

Социолог также отмечает, что этот регион был частично заселен соседями из Беларуси, которые не были в полном смысле тутейшими, эти люди не знали языка и в новых условиях им также было труднее адаптироваться.

«И потом такое напряжение проявляется в различных социальных деструкциях», - говорит профессор.

Шальчининкай, Ширвинтай и Тракай находятся в непосредственной близости от Вильнюса, что осложняет понимание реальной ситуации в самих районах, ведь многие их жители работают в литовской столице, полагает ученый.

«В целом я думаю, что эти территории сохраняют свою экономическую и социальную привлекательность. Только, конечно, надо позаботиться о решении выше перечисленных проблем. Я думаю что очень важно инвестировать в двух направлениях: превыше всего — это экономические инвестиции. Чтобы была занятость, чтобы привлекательность для местных людей сохранялась, требуются усилия, в основном на уровне местных предпринимателей и самоуправления. Навязывать сверху ничего не надо, надо поднимать экономику снизу. Если в районе есть сильные предприниматели, надо разговаривать с ними, чтобы понять как им расти и развиваться», - уверен Б.Гружевский.

Он также считает, что если будет создан Фонд развития Восточной Литвы, то он наряду с местными общественными организациями должен заняться решением социальных проблем региона: например, организацией внеклассной деятельности школьников и оказанием социальной помощи населению.