Турпоездки во многие Балканские страны становятся рискованными

Минздрав Литвы с 6 июля обновил список стран, в которых высок уровень заболеваемости коронавирусом, и включил в него еще два Балканских государства - Черногорию и Сербию.

В этом списке уже находились и остаются Северная Македония, Албания, Босния и Герцеговина.

Страны с высоким уровнем заболеваемости коронавирусом считаются страны, в которых в течение 14 дней показатель заболеваемости превышает 25 случаев на 100 000 жителей.

Близки к этому показателю Болгария и Румыния, недалеко и Хорватия.

Лучше всего ситуация с распространением COVID-19 на Балканах - в Греции и Словении.