Мы расскажем вам о замке Маарьямяэ, на территории которого расположились Эстонский исторический музей и Музей кино, колесе обозрения на крыше торгового центра T1 Mall of Tallinn и расположенных здесь же местах развлечений Sky Park и Sky Lab, а также о квартале Нобблеснера и фабрике открытий PROTO.

В феврале по инициативе Visit Tallinn состоялся пресс-тур для журналистов Латвии, России и Литвы, куда и отправился корреспондент издания. До столицы Эстонии из Вильнюса можно добраться на автобусе или на собственном автомобиле, но в этом случае вы потратите 1 день на дорогу. Самым быстрым же способом является авиаперелет, но здесь у вас не будет большого выбора в рейсах, поскольку единственной авиакомпанией, обслуживающей этот маршрут, является Air Baltic.

Эстонский исторический музей

В Таллинне практически у самого Балтийского моря расположен замок Маарьямяэ. С большой долей вероятности он был построен в 1874 году графом Анатолием Орловым-Давыдовым и использовался как летняя дача. В народе его называют замком Орлова, но во времена самого графа он носил официальное название Мариенберг, что в переводе означает Марьина горка, в честь супруги Марии Егоровны Толстой. Ранее здесь располагалась сахарная фабрика со зданием конюшни, которое сохранилось по сей день. Эту же конюшню использовал и сам граф Орлов-Давыдов, который любил кататься на лошадях и обучал конной езде своих детей. Сейчас это здание отреставрировано и там находится мастерская, в которой периодически также проходят выставки. Например, выставка, посвященная истории эстонской музыки.

После революции 1917 года семья графа эмигрировала во Францию, но они остались владельцами замка и сдавали его в аренду. Здесь, например, какое-то время жил консул Голландии, а в 1930-е годы располагался шикарный ресторан Palace Riviera. В 1937 году государство выкупило это здание у потомком Орлова-Давыдова и здесь расположилась лётная школа, а в 1950-е оно даже использовалось в качестве коммуналки. И лишь в 1987 году замок стал использоваться как музей. В то время это еще был Музей революции, однако вскоре он стал Эстонским историческим музеем, посетив который, вы сможете узнать много интересных фактов из истории страны.

Экспонаты исторического музея в Таллинне

Фасад и лётный зал здания сохранились со времен графа. "Лётным" этот зал называется, поскольку во времена нахождения тут лётной школы он использовался как спортзал для кадетов. При входе в музей вам предлагают немного ознакомиться с историей самого замка. Здесь будут представлены фотографии жены Анатолия Давыдова-Орлова Марии Егоровны Толстой, территория замка тех времен. Также здесь вы сможете посидеть за рулем и сделать фотографию с макетом автомобиля Алексея Орлова-Давыдова, последним из этой семьи, проживавшим в замке.

В музее есть небольшой игровой зал для детей. Поскольку здесь делают большой упор на образовательные моменты, то в нем детям рассказывают, что такое республика, президент, парламент. Перед тем, как отправиться по залам музея для знакомства с экспозициями, посетителям предлагают просмотреть небольшую анимацию об истории замка. Она доступна на трех языках - эстонском, английском и русском.

Сама выставка начинается с конца XIX века. Цветовые решения каждого помещения здесь неслучайны. Например, XIX век считается тёмным временем для эстонцев. Они проживали в хуторах, называли себя не эстонцами, а словом, которое дословно переводится как "человек земли", а эстонский язык - "земельным языком". Хотя слова эстонский и эстонец существовали, но они не использовались. Поэтому и помещение, посвященное, этому периоду - тёмное.

В каждой комнате есть фигура, которая наполовину находится в стене. Это такие важные и поворотные события в истории Эстонии, когда местный житель должен был принять для себя решение - за он или против, на какой он половине. Вся информация об экспонатах представлена на двух языках - эстонском и английском. А информация на русском доступна в виде аудиогидов.

В залах, посвященных периоду до 1920 года вы можете увидеть скамьи наказаний, использовавшихся в начале XX века, крест, посвященный погибшим в революции 1905 года эстонцам, макет солдата времен Первой мировой войны. Музей предлагает вашему вниманию немало экспонатов, посвященных освободительной борьбе эстонцев. Здесь и макет бронепоезда, обмундирование того времени, награды освободительной войны, которая закончилась подписанием Тартусского мира в 1920 году.

Следующая комната уже более светлая, так как наступило мирное время. Законы в Эстонии тогда были очень демократичные и либеральные. В быту эстонцев появляются новые предметы, которые также можно увидеть своими глазами: холодильник, фен, радио, пылесос того времени и другую технику. Холодильник и радио, кстати, тогда были очень дорогим удовольствием. Например, стоимость радиоприемника равнялась примерно месячной зарплате. Кроме того, в этом зале вы можете увидеть одежду и прически того времени.

В экспозиции, посвященной 30-м годам XX века также можно посмотреть на предметы быта, на чемоданы, с которыми тогда путешествовали (несмотря на то, что это было время Великой депрессии, эстонцы жили тогда достаточно неплохо), танцы, которые тогда были в моде. Интересная деталь - в середине 30-х годов проходила пропагандистская кампания по смене фамилий с немецких на эстонские. В связи с этим в музее есть такое развлечение в виде аппарата, на экране которого вы можете вбить свою фамилию, а он предложит вам ее эстонский вариант.

Следующие экспозиции посвящены периодам Второй мировой войны, советскому времени, эпохе гласности и перестройки, а также 90-м. Здесь музей также старается своими экспонатами показать быт, моду, занятия и привычки тех времен. Например, вашему вниманию представлена находчивость местных жителей во времена войны - женщины шили платья из картофельных мешков, а в качестве материала для шелкового платья прекрасно подходил парашют, который можно было случайно найти в лесу. Мужчины проявляли свою изобретательность, изготавливая деревянные сандалии.

В помещении, посвященном советскому периоду, вы сможете посмотреть на гипсовые макеты пионеров, отдельную витрину, посвященную угрозе ядерной войны, а также на товары, которых не было на большей части СССР. Поскольку Эстония в Советском союзе считалось своеобразной заграницей, то здесь можно было найти и кока-колу, и жевательные резинки, и мармелад. Здесь же есть отдельная кладовка, так называемая пуговичная камера КГБ. В нем детям поясняют некоторые термины того времени. Например, дефицит. Эстонские дети не знают сейчас такого слова, а русские дети еще могут о нем что-либо слышать, поскольку в русском языке есть выражение дефицит общения, а в эстонском - нет. Также современные дети уже не знают значение понятия «архаизм».

Экспозиция, посвященная гласности и перестройке, представляет вашему вниманию талоны на продукты того времени, отдельную витрину, посвященную "Балтийскому пути", а также одежду и предметы быта того времени.

Лётный зал, который сохранился со времен графа Орлова-Давыдова, сейчас зачастую сдается в аренду для проведения различных мероприятий. В нем находится известное панно "Дружба народов". С обретением независимости было много дискуссий и критики по поводу него за советский стиль. Однако в итоге панно сохранили. Сейчас в случае сдачи зала в аренду, оно легко убирается простым нажатием кнопки.

Если вы выйдете на задний двор музея, то попадете в мир советских скульптур. Их собирали в музее на протяжении 10 лет сознательно. Поначалу их просто свозили в музей и сваливали в кучу как мусор. Однако со временем они были расставлены как экспонаты. Все скульптуры делятся на 3 группы: лидеры СССР, (Сталин, Ленин, Калинин), эстонские коммунисты, которые погибли от рук коммунистов же, и монументы, посвященные восстанию 1 декабря 1924 года.

Экспонаты исторического музея в Таллинне

Во время организации пресс-тура в музее вниманию посетителей была представлена отдельная выставка, посвящённая легендарной Анне Вески. Здесь можно увидеть множество ее фотографий и костюмов, видеоролики с ее выступлениями и интервью. Ну а в одном из залов с помощью современных технологий вам дана возможность сняться в клипе и спеть вместе с Анной Вески.

Музей кино

На территории парка замка Маарьямяэ есть множество строений. Например, тут есть небольшие отреставрированные домики. В период, когда до замка здесь располагалась сахарная фабрика, в них жили рабочие. Теперь же они используются как кабинеты для сотрудников музея. Здесь же в парке отдельным зданием расположен Музей эстонского кино. Он относительно новый, поскольку полностью открылся лишь в 2018 году.

По "красной дорожке" от Исторического музея к Музею кино вы заметите несколько скульптур на территории парка. Каждая из них имеет свой смысл. Например, одна из скульптур символизирует фильм совместного производства Грузии и Эстонии "Мандарины", который был номинирован на Оскар и главную роль в котором сыграл эстонский актер Лембит Ульфсак. Следующая фигура - это морковка, и она посвящена литовской анимации.

Мальчик с глобусом вместо головы - это персонаж из культового для эстонцев фильма "Весна" Йоозеп Тоотс. Женщина на лошади с сундучком в руках посвящена фильму "Последняя реликвия". А огромный лежащий у входа в музей медведь символизирует первый эстонский художественный фильм, который был создан в 1914 году, "Охота на медведя в Пярнумаа". В то время в Эстонии правили балтийские немцы и фильм рассказывает о том, насколько они глупы и насколько умны и изобретательны хуторяне, то есть сами эстонцы.

Если говорить о самом музее, то идея его создания появилась еще в 1980-е. Но сам музей кино в Эстонии был открыт лишь в 2006 году. Тогда выставки проводились в замке, а отдельное здание, как уже отмечалось, в полную силу заработало в 2018 году. В здании есть кинозал на 210 мест. Здесь нет кинопоказов в ежедневном формате. Зал в основном сдается желающим для семинаров и конференций. Также здесь крутят эстонскую классику раз в месяц в семейные дни, и задействуют помещение во время проведения двухнедельного международного кинофестиваля PÖFF (Фестиваль кино темных ночей). Также бывает, что школы подают заявки и в рамках специальных проектов им предоставляется этот зал на целый день. Концепция опять же похожа с историческим музеем - помимо просто экскурсии и развлечения делается упор на образовательный момент. В промежутках между показами фильмов детям предлагают принять участие в викторине на основе программы Kahoot: дети регистрируются в качестве игроков с помощью смартфонов, а затем на экранах возникают вопросы, связанные с фильмами и детям необходимо отвечать на них с помощью приложения.

Сама выставка на территории музея занимает 700 квадратных метров и она рассказывает о всех этапах процесса создания кино. Все разбито на 4 тематические зоны:

Идеи, возможности

Обработка, обсуждение

Сами съёмки

Монтаж

Соответственно, все экспозиции и рассказы экскурсовода в каждой зоне посвящены конкретно этой теме. Например, в первом зале речь, как правило, идет о профессиях, связанных с кинематографом. Вам расскажут, кто такой сценарист и даже покажут оригиналы некоторых сценариев.

На втором этаже есть еще одно небольшое помещение - зал иллюзий. Там показаны изобретения, которые были придуманы еще до появления кинематографа и которые с помощью обычного рисунка и пары практических действий могут вызвать у вас ощущение, что перед вами какое-то разворачивающееся событие. В музее у вас будет возможность лично попробовать, как работают эти изобретения на практике.

В каждом зале музея есть экраны, где известные представители эстонского кинематографа говорят небольшую речь по тематике зала. Сам ролик на эстонском языке, но с английскими и русскими титрами.

Музей кино в Таллинне очень информативный и интерактивный. Помимо зала иллюзий вам могут предложит спеть там караоке, побывать среди участников Ялтинской конференции (видеозапись затем сразу же можно выслать себе на электронную почту), ну и принять участие в викторине, посвященной кинематографу. Посетив музей, вы узнаете множество интересных фактов. Например, что первое в мире панорамное художественное кино было создано именно в Эстонии и называется оно "Озорные повороты". Или о первом цветном фильме "Последняя реликвия", в котором свои роли сыграли Александр Голобородько и Ролан Быков, и который в советское время по количеству просмотров уступал лишь фильму "Джентльмены удачи".

Что касается экспонатов, то здесь вы увидите, первые видеокамеры эстонского кинематографа, костюмы (как оригиналы, так и копии), часть из которых можно примерить, кинопроекторы, сможете своими глазами посмотреть, как раньше обрезали и монтировали фильмы, когда запись хранилась на плёнке. Дети узнают о всех стадиях и этапах производства кино и о всех профессиях, прямо или косвенно с этим связанных. Кроме того, вы сможете убедиться, что искусство монтажа действительно имеет великую силу, ведь с помощью одного простого движения можно изменить смысл фильма, превратив героя в антигероя.

Развлечения для детей

Если вы отправляетесь в путешествие с семьей, вам, конечно же, хочется, чтобы поездка понравилась и запомнилась и вашим детям. Тогда вам самое время отправиться в Sky Park, который находится в торговом центре T1 Mall of Tallinn. Здесь вы можете либо оставить своих детей в игровой зоне с аниматорами, где они будут резвиться со сверстниками на батутах и других аттракционах, а сами отправиться на колесо обозрения на крыше торгового центра. Либо остаться вместе с детьми, потому что в игровой зоне хватает развлечений и для взрослых.

Высота колеса обозрения 120 метров над уровнем моря. Вы может взять билет в обычную синюю гондолу, которая вмещает 4 человека, либо в красную VIP, рассчитанную максимально на 6 человек. Второй вариант особенно популярен у людей, которые делают предложения своим вторым половинам, ведь на самой верхней точку открывается прекрасный вид на Балтийское море, а если повезло с погодой, то и на старый город. Кроме того, билет в VIP кабину включает в себя бутылку игристого, которую вам любезно откроют и разольют по бокалам местные официанты.

Детская зона очень популярна по субботам и воскресеньям, поскольку сюда приходят большие кампании детей, чтобы отпраздновать дни рождения. В день бывает в среднем 50 праздников, для которых предназначены 17 разных тематических комнат. Посередине недели посещение Sky Park на 3 часа для компании из 15-20 детей будет стоить 80 евро, а в выходные - 120. При этом родителей может быть сколько угодно. Комнаты делятся на 3 категории - для самых маленьких, средних и старших детей. Зона батутов также разделена по возрастным категориям. Кстати, сотрудники Sky Park говорят, что 10 минут прыжков на батуте равносильны 30 минутам бега. Так что это вполне может стать хорошей альтернативой спортивному залу.

Если вам хочется, чтобы дети провели время приятно и с пользой, то вам необходимо отправиться в квартал Нобблеснера, где расположена фабрика открытий PROTO. Здание было построено в 1912 году и изначально являлось литейным цехом для строительства подводных лодок, а в советское время использовалось как судоремонтный завод. До недавнего времени это был серый непримечательный промышленный район, однако в последние 10 лет сюда пришли инвестиции.

При реализации проекта PROTO объединили силы 2 частные компании. Это Балтийский судоремонтный завод, который провел здесь ремонт, концепция которого звучала как "закрыть раны, но оставить шрамы" (это должно было придать аутентичности). А вторая фирма занялась непосредственно развитием идеи - создания центра виртуальных игр. Но опять же, это должны быть не просто визуальные игры, а с большой долей образовательной составляющей. Здесь решили объединить 3 слоя: реальный, виртуальный и создание обстановки завода изобретений. То есть, все базируется на реальной физике, есть экраны и созданы игры, где человек может ощущать использование этих изобретений (например, полет на воздушном шаре). Все игры уникальны и созданы фирмой из Голландии специально для этого места.

Фабрика изобретений PROTO также популярна среди детей как место празднования дня рождения.

Фабрика изобретений PROTO

Контейнерный отель

Еще один важный момент при планировании 2-3 дневной поездки, выбор места, в котором вы остановитесь. Если вы любите что-то необычное и точно хотите, чтобы ваша поездка запомнилась, то вам определенно нужно снять номер в контейнерном отеле Hektor, который открылся 2 февраля. Его главная особенность в том, что он расположен в бывшем ремонтном депо, а его номера расположены внутри самых настоящих морских контейнеров, привезенных из Китая.

Фойе отеля также нестандартное. В нем совмещены ресепшн, и кафе, а сотрудники ресепшн одновременно являются и сотрудниками кафе. Холл выполнен в природном стиле. Главная его идея в том, чтобы человек чувствовал себя не только среди контейнеров, но и среди природы.

Всего в отеле 84 номера и все они однотипны за исключением одного, который больше по размерам и предназначен для лиц с ограниченными возможностями. В номерах нет шкафов и отдельных мест для чемодана. Но есть специальный ящик под кроватью для чемодана и есть стол, который можно использовать и как рабочий, и как место, куда можно положить вещи. Отдельная фишка номеров - это кровати. Их стоимость - секрет, но они очень дорогие, как рассказал управляющий. Это была одна из главных задач - самые лучшие матрасы, специальный пух, специальное наполнение, экологичное постельное белье. В номере есть только одна маленькая мусорка. А в коридорах установлены контейнеры для раздельного мусора. Это тоже политика, направленная на экологичность.

В отеле есть небольшое общее рабочее пространство и небольшой конференц-зал на 40 человек. Самое интересное, что идею полностью придумали молодые эстонцы, и этот проект был реализован также на эстонские частные инвестиции.

В отеле вы также найдете комнату для медитации, а по определенным дням сюда приходит специалист для проведения занятий по йоге.