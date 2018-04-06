У туриста не было ни специальной обуви и одежды, ни снаряжения. Он отправился в путь в обычной одежде и в спортивных ботинках со скользкой подошвой.

Из-за неподходящей обуви подъем стал становиться все более сложным, поэтому путешественник снял ботинки и продолжил подъем в одних носках.

Однако когда и в носках подъем стал невозможным, он обнаружил, что не может и спуститься вниз. Тогда мужчина позвонил спасателям. Он сообщил, что он здоров, но у него нет необходимого оборудования, поэтому продолжать путь он не может.

На помощь вылетел вертолет. Спасатели рассказали: "Мы были удивлены, когда обнаружили, что турист в одних носках. Он сказал, что в ботинках подниматься было скользко". Спасатели доставили его в Закопане.