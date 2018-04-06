Польские СМИ сообщили о невероятной попытке литовского туриста подняться на гору Большой Гевонт (высота 1895 м) в Западных Татрах, недалеко от Закопане. Казалось бы, ничего странного в этом нет, но человек пытался подняться на гору босиком...
© Reuters / Scanpix

У туриста не было ни специальной обуви и одежды, ни снаряжения. Он отправился в путь в обычной одежде и в спортивных ботинках со скользкой подошвой.

Из-за неподходящей обуви подъем стал становиться все более сложным, поэтому путешественник снял ботинки и продолжил подъем в одних носках.

Однако когда и в носках подъем стал невозможным, он обнаружил, что не может и спуститься вниз. Тогда мужчина позвонил спасателям. Он сообщил, что он здоров, но у него нет необходимого оборудования, поэтому продолжать путь он не может.

На помощь вылетел вертолет. Спасатели рассказали: "Мы были удивлены, когда обнаружили, что турист в одних носках. Он сказал, что в ботинках подниматься было скользко". Спасатели доставили его в Закопане.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Общество

Турист из Литвы вызвал на помощь спасателей, находясь в Татрах (4)

Польские СМИ сообщили о невероятной попытке...

Мифы об алкозамках: есть лишь один способ обмана, но кто на это решится (10)

Парламент Литвы в скором времени намерен обсудить...

Начался сезон миграции лягушек и жаб (4)

Потепление вернуло к активности лягушек и жаб, которые...

По ту сторону интервью: девушка услышала от профессора шокирующие заявления (22)

В четверг вечером в социальной сети появилась запись, в...

Впервые в Литве: можно увидеть скелет мамонта (2)

В Геологическом музее факультета химии и геонаук...

TOP новостей

Мифы об алкозамках: есть лишь один способ обмана, но кто на это решится (10)

Парламент Литвы в скором времени намерен обсудить...

По ту сторону интервью: девушка услышала от профессора шокирующие заявления (22)

В четверг вечером в социальной сети появилась запись, в...

Фархат из "Амеророссии": Путин, Трамп, Джоли и почем домик у океана?

Кто из нас не мечтал о домике на берегу океана? Не...

Вы повредили знак и уехали: вас ждут большие неприятности (2)

Что бы вы делали, если во время ДТП повредили светофор,...

80 000 клиентов получили неправильные счета за электроэнергию (2)

Представители Gilė, обслуживающей потребителей...