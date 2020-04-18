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В понедельник турецкие власти примут решение о том, разрешить ли поставку в Литву партии аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) на сумму 350 000 евро, сообщил портал lrytas.lt.
Литовская компания Limeta, заказавшая аппараты ИВЛ у турецких производителей, планирует распределить их между медучреждениями Кретинги, Йонавы, Электренай, других городов. Представители Limeta узнали, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выпустил указ о блокировании аппаратов ИВЛ для нужд своего государства.
По данным портала, переговоры по грузу идут между турецкими ведомствами, МИД Литвы и работником посольства Литвы в Турции.
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