Турецкая компания оспорила решение властей Каунаса расторгнуть договор о строительстве стадиона

Представитель Каунасского окружного суда Милда Бучните сообщила BNS, что предприятие 20 января предъявило в суде иск и просит признать расторжение договора в одностороннем порядке незаконным и недействительным.
По ее словам, дата судебного заседания пока не назначена.
Во вторник суд, в частности, отклонил просьбу Kayi Insaat приостановить выплату муниципалитету гарантии банка SEB в размере 2 млн евро. Это решение еще можно обжаловать в Апелляционном суде.
Решение о расторжении подписанного в 2018 году договора стоимостью 46 млн евро с турецкой компанией Каунасское самоуправление приняло в начале января. Один из мотивов – несоблюдение графика работ.
Как утверждает муниципалитет, компания обязалась привезти из Турции 400 рабочих и большую часть строительной техники, однако ничего этого до сих пор нет, а техника арендовалась у литовских субподрядчиков.
Заместитель менеджера Kayi Construction по проектам Альпер Дедеоглу тогда сказал BNS, что работы на стадионе в последнее время не велись из-за проблем технического проекта.
В конце 2019 года 52 занятых на строительстве гражданина Турции объявили забастовку из-за не выплаченных им тысячных сумм зарплат.
По данным самоуправления, пока выполнено около одной четвертой части всех работ. После расторжения договора планируется объявить новый конкурс подрядчика.
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