Турция введет для туристов налог на безопасность

Сбор составит 1,5 евро. Турецкими властями эта сумма, как указывает Anadolu, уже зафиксирована. Предполагается, что налог на безопасность в билеты будут включать сами авиакомпании.

Сбор будет взиматься во всех аэропортах Турции, которые обслуживает местное Управление государственных аэропортов. Освобождены от его оплаты будут только иностранцы, которые прибыли в Турцию в рамках поисково-спасательных операций или для оказания гуманитарной помощи.