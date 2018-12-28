С января 2019 года иностранные граждане в Турции должны будут оплатить сбор за обеспечение безопасности. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Anadolu.
© Reuters/Scanpix

Сбор составит 1,5 евро. Турецкими властями эта сумма, как указывает Anadolu, уже зафиксирована. Предполагается, что налог на безопасность в билеты будут включать сами авиакомпании.

Сбор будет взиматься во всех аэропортах Турции, которые обслуживает местное Управление государственных аэропортов. Освобождены от его оплаты будут только иностранцы, которые прибыли в Турцию в рамках поисково-спасательных операций или для оказания гуманитарной помощи.

РБК-Украина
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

Детей брянских чиновников свозили в Турцию за счет фонда помощи "детям с тяжелыми заболеваниями" (7)

Брянские СМИ узнали, что детей сотрудников...

Трамп и Эрдоган договорились координировать уход США из Сирии (1)

Президент Дональд Трамп заявил, что Турция уничтожит...

Двухдневный отдых в Литве дороже недельной поездки в Турцию (69)

Приближается Новый год, появляются предложения, где...

Bloomberg: Турция может передать российские С-400 США для изучения (5)

В Турции допустили, что приобретенные у России...

США намерены опередить Россию в продаже Турции своих ракет ПРО (5)

Госдепартамент США одобрил сделку с Турцией по продаже...

Пентагон назвал планируемое наступление Турции в Сирии "неприемлемым" (3)

Пентагон заявил, что односторонние военные действия...

Турция начнет новую военную операцию в северной Сирии (2)

Президент Турции Эрдоган заявил, что операция начнется...

Общество

Опрос: жители Литвы считают 2018-й год более успешным, чем 2017-й

Согласно опросу, проведённому по заказу издания Lietuvos...

Турция введет для туристов налог на безопасность

С января 2019 года иностранные граждане в Турции должны...

Паланга готовится к праздникам: новогодняя ночь – около 100 евро

Сразу после Рождества палангские предприниматели...

В межпраздничный период государственные учреждения опустели

В четверг, 27 декабря, в Литве – официальный рабочий...

Журналисты: событие года в Литве - визит Папы, в мире - отравление Скрипалей (9)

Наиболее важными событиями в Литве в 2018 году были визит...

TOP новостей

Sergej Kozlov Sergej Kozlov

Учитель: Путин сегодня есть, завтра его нет, а русский язык – вечен (207)

"В сентябре, когда знакомишься с новыми учениками,...

Журналисты: событие года в Литве - визит Папы, в мире - отравление Скрипалей (9)

Наиболее важными событиями в Литве в 2018 году были визит...

Паланга готовится к праздникам: новогодняя ночь – около 100 евро

Сразу после Рождества палангские предприниматели...

В межпраздничный период государственные учреждения опустели

В четверг, 27 декабря, в Литве – официальный рабочий...

В Польше покупателей из Литвы ждут перемены: магазины реже будут работать по воскресеньям (2)

В предпраздничный период в магазинах Сувалок можно...