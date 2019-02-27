Некоторые экономисты и политики критикуют представленный в конце января документ, а профсоюзы говорят, что работа над ним зашла в тупик.

"Правительство чувствительно отреагировало на нашу позицию, назвало это ультиматумом, глава Минфина Вилщс Шапока подсчитал, что эти требования будут стоить 1–1,5 млрд. евро и развалят экономику. По его словам, это не переговоры, речь не идет ни о каком дополнительном финансировании", – сказано в сообщении Литовской конфедерации профсоюзов (ЛКП).

Председатель ЛКП Инга Ругинене сказала DELFI, что правительство еще точно не подсчитало, сколько средств может выделить на повышение зарплат.

"Самое интересное, что наши предложения они оценили очень быстро, но когда мы спросили, сколько они выделят дополнительного финансирования, они сказали, что не могут указать, нужно много считать", – заметила она.

В аудиозаписи заседания правительства, представленной экономистом Юстасом Мундейкисом, слышно, что канцлер правительства Дейвидас Матулёнис говорит, что договорились дополнительно выделить 200 млн. евро.

"Мы провели предварительные подсчеты. Сейчас я не хотел бы называть эти данные, но <...> сегодня договорились о 200 млн. евро, т.е. без базового размера", – сказал он.

В проекте стратегии финансирования работников госсектора до 2025 года 19 из 29 страниц посвящены описанию нынешней ситуации и есть несколько конкретных предложений.

Во-первых, в течение двух лет (2020–2021 гг) восстановить базовый размер зарплат (он был снижен в 2009 году, сейчас он на 5,8% ниже докризисного) на докризисный уровень (183 евро), о конкретном размере ежегодно будут договариваться в рамках коллективного договора.

Как в своем блоге замечает Мундейкис, это значит, что в ближайшие два года базовый размер увеличится на 2,8%.

Он отмечает, что в документе индексирование базового размера перекладывается на плечи следующего парламента и правительства. Кроме того, согласно предпосылкам, инфляция в Литве не должна составлять больше 2%.

В проекте стратегии отмечено, что для повышения базового размера на 1 евро, потребуется 25 млн. евро из бюджета.

В проекте также названы цели в случае с представителями разных профессий. Например, средняя зарплата учителей в 2025 году должна составлять 120% средней зарплаты по Литве.

Зарплаты врачей в 2025 году должны достигнуть 300% средней зарплаты, специалистов по уходу за больными – 150% средней зарплаты.

Зарплаты работников сферы культуры и искусства, социальных работников к 2025 году должны составлять хотя бы 90% средней зарплаты.

В документе сказано, что в третьем квартале 2018 года зарплата учителей в Литве составляла 87% средней зарплаты, работников здравоохранения и социальных работников – 106%, работников сферы культуры – 77%.

Экономист Мундейкис задал вопрос, на каком основании выбраны именно такие величины: "Неужели работа учителя менее важна, чем работа специалиста по уходу за больными?"

Одно из интересных предложений в стратегии – на законодательном уровне установить процесс назначения ежегодных премий работникам сектора госуслуг за достижение стандартов качества.

Профессор Вильнюсского университета Ромас Лазутка, оценив стратегию, заметил, что работа шла не в том направлении.

"Такой текст стоит называть не стратегией повышения зарплат, а стратегией ограничения их роста. Но в стратегии указана основная причина низких зарплат в сфере госуслуг – финансирование этого сектора в соотношении с ВВП на четверть отстает, по сравнению со средними показателями в ЕС", – заметил он.

В проекте стратегии еще сказано, что зарплаты работникам разных сфер регламентируют разные законодательные акты, а в них разные условия оплаты труда. Мундейкис считает, что рабочая группа должна была начать свою работу с унификации законов в этой сфере.

"Все надо было объединить, разметив коэффициенты работников госсектора, чтобы система была понятной и "справедливой". Иными словами, в одном документе должны были объединить множество профессий: врачи, учителя, служащие, пожарные-спасатели и т.д. и коэффициенты в зависимости от важности их работы.

Например, должно появиться примерно такое соотношение: учитель должен получать зарплату в два раза больше, чем специалист по уходу за больными, хирург - в три раза больше, чем учитель, а зарплата полицейского должна составлять 1/10 зарплаты хирурга. Это я так, для примера, но система должна быть понятной. Также нужно установить срок, в течение которого эта задача будет выполнена", – сказал в эфире Žinių radijаs экономист.

Ранее предполагалась, что стратегию парламенту представят 10 марта 2019 года. С 12 декабря по 22 февраля состоялось 7 заседаний комиссии, еще одно состоится 7 марта.

"Я так поняла, что правительство все равно представит свою идею, а если кто-то не согласен, сможет дополнить своим мнением", – сказала DELFI Ругинене.

В 2017 году в госсекторе в Литве работали 286 000 человек, из них 114 000 – в государственном секторе, 172 000 – в муниципальном.