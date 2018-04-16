Результаты лечения устойчивого к лекарственному воздействую туберкулеза в Литве - худшие в Европе, все больше детей болеет туберкулезом, предупреждает Центр по борьбе с заразными заболеваниями и СПИД.
Tuberkuliozės židinys plaučiuose
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По данным центра, число больных туберкулезом детей в Литве стремительно увеличивается с 2014 года. В 2014 году в Литве было зарегистрировано 38 случаев заболевания у детей, в 2015 году - 58, в 2016 - 69, в прошлом году - 71 случай.

Специалист по общественному здоровью Отдела эпидемиологического надзора Центра по борьбе с заразными заболеваниями и СПИД Йоана Кораблёвене говорит, что заболеваемость детей туберкулезом показывает реальную ситуацию - невыявленные случаи открытого туберкулеза среди взрослых. Через близкие контакты один больной туберкулезом в год может заразить 10-15 человек.

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Заведующая Отделом управления заразными заболеваниями Вильнюсского департамента Национального центра здоровья Эляна Миринавичене говорит, что чтобы снизить заболеваемость детей туберкулезом, нужно взять как можно больше туберкулиновых проб.

"Туберкулиновая проба берется у всех детей в возрасте семи лет, когда они начинают ходить в школу. (...). В прошлом году туберкулиновая проба была взята у 67% детей этой возрастной группы. Мы считаем, что это слишком мало, охват должен быть больше, мы пытаемся выяснить, каковы причины неполного охвата", - сказала Э. Миринавичене BNS.

По новейшим данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, больше всего случаев туберкулеза в 2016 году зарегистрировано в Румынии, Болгарии и Литве.

В последние годы в Евросоюзе и странах, относящихся к европейскому экономическому пространству, число заболеваний устойчивых к лекарственному воздействию туберкулезом сокращается, тогда как в Литве оно остается стабильным. В Литве результаты излечения этой формы туберкулеза - худшие в Европе, показатель успеха лечения составляет всего 11%.

В Эстонии и Латвии эти показатели намного выше и составляют 58% и 74%.

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