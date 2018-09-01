Трудовая инспекция: оплата труда работающих в субботу учителей должна быть удвоена

"Если школы проведут праздник начала учебного года в субботу, 1-го сентября, и в школе этот день по графику является выходным, работающим на празднике учителям должны заплатить как за работу в выходной день – в двойном размере", – говорится в сообщении ГТИ.
По желанию работника, согласно Трудовой инспекции, удвоенное время работы в выходной день может быть добавлено к ежегодному отпуску.
ELTA напоминает, что Министерство образования и науки Литвы распорядилось перенести в этом году День науки и знаний на ближайший рабочий день – 3-го сентября, однако, при согласовании с самоуправлением или другими владельцами школы, общественность может отметить событие и в субботу.
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