По данным компании Spinter tyrimai, если бы выборы проходили в ближайшие выходные, то за С. Сквtрнялиса проголосовали бы 13,5% опрошенных, за Г. Науседу - 9,9%, за В. Матийошайтиса - 9%.

За этой тройкой следует бывший посол Евросоюза в России Вигаудас Ушацкас, который получил бы 7,5% голосов. 7,2% респондентов проголосовали бы за лидера Литовского союза крестьян и зеленых Рамунаса Карбаускиса, 6,2% - за европарламентария Вилию Блинкявичюте, 4,5% - за члена Cейма Ингриду Шимоните, 3,8% – за европарламентария Антанас Гуогу.

3,7% респондентов проголосовали бы за президента Литовской конфедерации промышленников Робертаса Даргиса, по 3,3% - за парламентария Жигимантаса Павилёниса и журналистам Андрюса Тапинаса, 3% - за парламентария Альгирдаса Буткявичюса, 1,7% - за мэра Вильнюса Ремигиюса Шимашюса и 1,5% - за европарламентария Пятраса Ауштрявичюса. 11% респондентов не знаю, кого поддержать на выборах, а 10,9% опрошенных не пошли бы голосовать.

Профессор Института международных отношений и политических наук ВУ Томас Янелюнас обратил внимание на то, что уже есть признаки начала президентской предвыборной кампании.

"Уже понемногу мы видим кандидатов, которые не боятся заявить, что идут на выборы. До сих пор это можно было предполагать, но еще была слишком ранняя стадия, для подтверждения этого. Сейчас уже все явственнее видим, что кандидаты сообщают об этом. Может не всегда прямо, но по крайней мере не противоречат, чтобы об этом говорилось", - сказал Янелюнас.

Это, по словам политолога, показывает, что начался как минимум первый этап кампании. "Скорее всего он будет длиться около года, если говорить о том, что за это время сформируется основной круг кандидатов, из которого, видно, позже можно будет выбирать", - продолжил политолог.

Соцопрос провела 19-28 сентября по заказу портала DELFI компания социологических и маркетинговых исследований Spinter tyrimai. Было опрошено 1008 респондентов в возрасте 18-75 лет.