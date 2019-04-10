Опрос был проведен по заказу штаба Шимоните. Политологов такой результат не удивляет, поскольку Науседу всегда связывали с деятельностью банков, а представители банков для избирателей всегда были элитой.

43,4% участников опроса назвали Науседу представителем элиты, 16,2% участников опроса назвали представителем элиты Шимоните, еще 6,7% выбрали Сквернялиса, а 33,7% ответили на вопрос "не знаю".

По словам ученого Института международных отношений и политических наук Мажвидаса Ястрамскиса, это, вероятно, результат работы Науседы в банке и того, что Шимоните является представителем партии консерваторов.

"У меня возникает вопрос, что избиратели понимают под элитой. Может, это связано с тем, что уже давно Науседа в публичном пространстве комментирует экономические тенденции и долго работал в одном из банков. Избиратели Шимоните, наверное, не связывают ее с элитой, поскольку она непартийная. Тут другой вопрос, считают ли избиратели консерваторов элитой", – размышлял Ястрамскис, заметив, что из опроса непонятно, элита для респондентов - это плохо или хорошо.

Между тем обозреватель Кястутис Гирнюс сказал, что больше всего удивляет, что избиратели поставили Шимоните почти на одну планку со Сквернялисом. "Тут наверное Сквернялис разочарован, что Шимоните так низко и так близко к нему стоит", – сказал Гирнюс, заметив, что такая оценка, как кандидат элиты - не обязательно наносит вред кандидату.

Результаты опроса показали, что 10,3% жителей считают, что если Науседа станет президентом, то появится угроза демократии в Литве. Если победит Шимоните, то такую угрозу видят 10,2% участников опроса, а если победа будет за Сквернялисом, то угрозу демократии видят 27% респондентов.

По словам Гирнюса, результат Сквернялиса поражает, "поскольку за все время со времен восстановления независимости не было угрозы демократии".

"Этот процент почти в 3 раза выше, чем у Шимоните и Науседы. 27% в таком случае - это очень много, четверть респондентов считают, что литовский политик может представлять угрозу демократии", – заметил собеседник.

По словам Ястрамскиса, это может быть результатом того, что оппоненты (консерваторы и либералы) постоянно шлют весть - "крестьяне" не способствуют укреплению демократии в Литве.

По мнению Гирнюса, такие неблагоприятные для Сквернялиса результаты могли быть обусловлены и определенными его решениями, и игнорированием оппозиции в парламенте. А оппоненты добились своей цели и представили Сквернялиса как человека, опасного для страны.

"Сквернялису пытались навязать имидж будущего диктатора или возможного диктатора, вот, я думаю, это и дало результат", – сказла Гирнюс.

Несмотря на то, что, по данным DELFI, лидер "крестьян" Рамунас Карбаускис считает, что в случае неудачного исхода президентских выборов он снова предложит Сквернялиса на пост главы правительства, избиратели в этом вопросе более скептичны. 50,5% сказали, что не хотели бы, чтобы Сквернялис стал премьером, если он проиграет президентские выборы, 24,9% сказали - да, а еще 24,6% сказали, что не знают ответа на этот вопрос.

У респондентов также спрашивали, кто из кандидатов, по их мнению, обладает наибольшим опытом в деле управления государством. 15,4% ответили, что Науседа, 25,7% - Шимоните и 21,5% - Сквернялис.

Избирателей также спрашивали, кто из трех основных кандидатов, занимающих верхние позиции рейтинга, лучше всего разбирается в экономике страны: 28,7% назвали Науседу, 28,5% - Шимоните, 13,5% - Сквернялиса, а остальные 29,5% ответили, что не знают.

Опрос также показал, что пол кандидата не имеет для респондентов особого значения. По словам Ястрамскиса, это не должно удивлять, похожие тенденции исследования показывали и прежде.

Опрос был проведен 4-18 марта 2019 года по заказу избирательного штаба Шимоните. В нем участвовали 1000 респондентов.