Преподающго в этой высшей школе фотографа Гинтаутаса Тримакаса, психолога Арвидаса Лепуонюса и ушедшего на этой неделе из ВХА художника Йонаса Гасюнаса обвиняют в сексуальных домогательствах.

В пятницу, 2 февраля, председатель Комитета по этике сената ВХА, архитектор Марюс Шаляморас сообщил журналистам, что для оценки поведения Тримакаса и Лепуонюса со студентами не хватает информации, между тем поведение Гасюнаса обсудили.

"Пока эти обвинения не получили материальной формы, или по крайней мере не дошли до нашего комитета, чтобы мы могли их рассмотреть. Если эти обвинения будут сформулированы каким-либо образом, то мы это рассмотрим", - сказал Шаляморас.

"Я был бы очень рад, если бы эти заявители решились открыто заявить, мы бы рассмотрели это во время открытого разговора, открытой дискуссии, возможно, тот отдельный случай, который мы очень смело называем домогательствами может быть простым культурным недопониманием", - заметил он.

Комитет по этике получил заявление 19-ти бывших и нынешних студентов с жалобой на недостойное поведение Гасюнаса. По словам Шалямораса, на основе этой жалобы нельзя констатировать, что у преподавателя были сексуальные отношения со студентками, как свидетельствуют анонимно выступившие в социальных сетях бывшие студентки Гасюнаса.

"Поведение Йонаса Гасюнаса идет вразрез с именем и должностью преподавателя ВХА, оно унижает человеческое достоинство, и неприемлемо в академической общественности", - сказал глава комиссии.

Он добавил, что комитет также видит потребность просвещать преподавателей и студентов о надлежащем поведении.

На этой неделе в сетевом блоге появились анонимные свидетельства бывших студенток ВХА о лауреате Литовской национальной премии в области культуры и искусства, художнике Йонасе Гасюнасе - несколько девушек утверждают, что во время обучения в академии у них были интимные отношения с Гасюнасом, они также столкнулись с давлением и унижением с его стороны.

После этих свидетельств несколько девушек заявили телеканалу Info TV, что в годы обучения в академии столкнулись с сексуальными домогательствами другого лауреата Национальной премии - фотографа Гинтаутаса Тримакаса, а портал delfi.lt получил от нынешней студентки информацию о неуважительном отношении преподававшего в ВХА юриста, фамилия которого не называется.