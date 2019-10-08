"Я каждый день навещаю ее в больнице, вчера она прекрасно выглядела. Я очень рад, что она быстро поправляется. Врачи настроены позитивно, мы надеемся, что она полностью восстановится. Надо надеяться, что она скоро вернется домой", – сказал DELFI Адамкус.
"Ничто не нарушено – ни речь, ни мозг. Все в порядке, она идет на поправку, уже начала ходить, если ей помогают. Я думаю, еще неделя, и она твердо встанет на ноги", – сказал экс-президент.
Госпожа Алма не испытывает никаких неудобств в связи с питанием в Сантаришкской клинике.
"Я не могу сказать, как в больнице. Я могу сказать, что мы каждый день стараемся привозить ей еду из дома", – сказал Адамкус.
Он поблагодарил врачей, которые заботятся о его супруге.
"Я очень благодарен всему персоналу Сантаришкской больницы, который заботится о ней, за тепло, за профессиональность. Это пример профессиональности для всех, я им очень благодарен", – сказал Адамкус.
Адамкене с подозрением на инсульт была госпитализирована 29 сентября.
Представители клиники подчеркнули, что, согласно мировой практики, риска инсульта избежать сложно, даже если предпринимать все превентивные меры. Он может случится в любое время и у любого человека.
Представители клиники говорили, что из уважения к личной жизни пациентки, они не могут подробно комментировать ее состояние.
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