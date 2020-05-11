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Из-за угрозы коронавируса в этом году не состоялся песенный конкурс "Евровидение" в Нидерландах. Несмотря на это, активные поклонники конкурса всеми возможными способами пытались выяснить, кто мог бы одержать победу в этом году: а что если? Согласно новому международному голосованию, победили бы литовские исполнители.
V.Valiukevičius, rezultatų lentelė / Foto: D. Umbrasas, stopkadras
V.Valiukevičius, rezultatų lentelė / Foto: D. Umbrasas, stopkadras

Те, кто интересуется "Евровидением", наверное, знает и популярный независимый блог wiwibloggs.com, на котором ежегодно появляются горячие новости о "Евровидении".

Основатели блога провели свое голосование, чтобы выяснить, кто мог одержать победу в этом году. Голосование показало, что победа досталась бы The Roop.

Результаты голосования порадовали и представителей Литвы, поделившихся этой новостью в социальной сети.

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"Мы только что одержали победу на конкурсе "Евровидение", организованном Wiwibloggs. Блогеры выяснили, кто одержал бы победу на конкурсе в этом году. Мы благодарим за доверие! С любовью, The Roop", – радовались музыканты.

Всего в голосовании участвовали представители 41 страны. Первое место заняли литовские исполнители, второе - болгарские, третье – швейцарские, четвертое – итальянские, а пятое – исландские.

Видеозапись голосования можно найти здесь:

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