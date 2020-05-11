Те, кто интересуется "Евровидением", наверное, знает и популярный независимый блог wiwibloggs.com, на котором ежегодно появляются горячие новости о "Евровидении".
Основатели блога провели свое голосование, чтобы выяснить, кто мог одержать победу в этом году. Голосование показало, что победа досталась бы The Roop.
Результаты голосования порадовали и представителей Литвы, поделившихся этой новостью в социальной сети.
"Мы только что одержали победу на конкурсе "Евровидение", организованном Wiwibloggs. Блогеры выяснили, кто одержал бы победу на конкурсе в этом году. Мы благодарим за доверие! С любовью, The Roop", – радовались музыканты.
Всего в голосовании участвовали представители 41 страны. Первое место заняли литовские исполнители, второе - болгарские, третье – швейцарские, четвертое – итальянские, а пятое – исландские.
Видеозапись голосования можно найти здесь:
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