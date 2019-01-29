Представитель Клайпедской мэрии Саулюс Валюлис сказал, что сообщил об этом администрации театра. Представитель театра обещала решить этот вопрос. А через некоторое время позвонили самому Валюлису. И сказали, что эту проблему должна решать сама мэрия.
"Какое отношение к флагу, такое отношение и к государству. Когда идет оборванец, вы не надеетесь, что он миллионер-интеллигент, так и от государства с оборванным флагом многого ждать не стоит", - комментировали ситуацию в интернете клайпедчане.
Журналисты издания Vakarų ekspresas связались с завхозом театра Валей Вилчаускене. Она рассказала, что в понедельник им звонил Валюлис.
"За этот флаг отвечает мэрия, просто висит он на башне здания театра", - сказала Вилчаускене.
По ее словам, мэрия обещала заменить флаг.
Заместитель главы отдела порядка городской мэрии Ирена Нахчунова подтвердила, что в понедельник представители мэрии позаботились о снятии флага, новый появится после того как завершится реконструкция театра.
Вилчаускене сказала, что флаг был в таком состоянии из-за сильного ветра. По ее словам, обычно флаг на башне театра меняют 4-5 раз в год.
"Самый пожилой" уезд Литвы – Утенский, самый "молодой" – Вильнюсский
Самым "старым" с точки зрения среднего возраста...
В Вильнюсе у столба собаки теряют сознание от электрического разряда (2)
На улице Миндауго вильнюсцы не на шутку перепугались,...
Вильнюсский фестиваль света посетили больше 130 000 человек
Свой 696-ой день рождения Вильнюс отметил обилием огней...
В Бирштонасе строят самую высокую в Литве башню обозрения (1)
В региональном парке петель Немана сейчас ведутся...
TOP новостей
Мачюлис: давно уже жители Литвы не чувствовали себя так хорошо, как сейчас (136)
Несмотря на то, что черные тучи не уходят и остаются над...
Депутат: Россия пытается состряпать дела на расследующих события 13 января 1991 года в Литве (224)
Россия пытается завести дела на расследующих события 13...
Правительство Литвы не одобряет льготный НДС на продукты питания (9)
Правительство Литвы не одобряет предложение группы...
В доме мэра Риги Нила Ушакова и Думе - обыск: "никаких преступлений я не совершал" (29)
Работники латвийского Бюро по предотвращению и борьбе...