Представитель Клайпедской мэрии Саулюс Валюлис сказал, что сообщил об этом администрации театра. Представитель театра обещала решить этот вопрос. А через некоторое время позвонили самому Валюлису. И сказали, что эту проблему должна решать сама мэрия.

"Какое отношение к флагу, такое отношение и к государству. Когда идет оборванец, вы не надеетесь, что он миллионер-интеллигент, так и от государства с оборванным флагом многого ждать не стоит", - комментировали ситуацию в интернете клайпедчане.

Журналисты издания Vakarų ekspresas связались с завхозом театра Валей Вилчаускене. Она рассказала, что в понедельник им звонил Валюлис.

"За этот флаг отвечает мэрия, просто висит он на башне здания театра", - сказала Вилчаускене.

По ее словам, мэрия обещала заменить флаг.

Заместитель главы отдела порядка городской мэрии Ирена Нахчунова подтвердила, что в понедельник представители мэрии позаботились о снятии флага, новый появится после того как завершится реконструкция театра.

Вилчаускене сказала, что флаг был в таком состоянии из-за сильного ветра. По ее словам, обычно флаг на башне театра меняют 4-5 раз в год.