В числе функций - взвешивание грузовых машин, оценка их габаритов, контроль действия техосмотра, обязательного страхования водительской ответственности, контроль находящихся в розыске автомобилей.
Кроме того, система фиксирует различные данные, связанные с движением на дорогах: собирает информацию о маршрутах и интенсивности движения, выявляет проблемы на дорогах.
Представитель Литовской дирекции автомобильных дорог (КДАД) Реда Кашелёните сказала DELFI, что оборудование уже прошло проверку, а система не в полной мере, но уже функционирует.
"Многофункциональная система фотовидеофиксации нарушений уже действует, только не передает данные в регистр административных правонарушений. Данные, зафиксированные постами накапливаются и администрируют внутри системы, для их передачи необходимо создать специальный прием данных регистром", – сказала специалист.
Однако Кашелёните заметила, что это не значит, что нарушители избегут наказания, просто пока нет автоматической передачи информации, поэтому протоколы выписывают от руки (нет автоматизации процесса).
Сейчас Дорожная полиция, Департамент информации и связи, Департамент полиции и ЛДАД ищут решение по обмену , тогда система заработает на полную мощность.
"По договору, в полную силу многофункциональная система фотовидеофиксации нарушений заработает к концу декабря 2018г.", – сказала Кашелёните.
Многофункциональная система фотовидеофиксации нарушений установлена на магистрали Вильнюс-Каунас, у Каунасского водохранилища, на Via Baltica между Калварией и литовско-польской границей и на дороге Каунас-Зарасай-Даугавпилс, у Йонавы.
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