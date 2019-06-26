Три университета Литвы отобраны для участия в пилотном проекте ЕС

Еврокомиссия (ЕК) в среду объявила, что Вильнюсский университет (ВУ), Каунасский технологический университет (КТУ) и Клайпедский университет (КУ) были отобраны для участия в пилотном проекте, призванном поощрять сотрудничество вузов.
© DELFI / Andrius Ufartas

На этот проект в течение трех ближайших лет намечается выделить до 85 млн евро, его цель – создание сетей университетов высокого уровня.

Три литовских университета попали в число 114 вузов, которые объединены в 17 альянсов.

При помощи этого пилотного проекта ЕК хочет создать сети, которые позволили бы активнее обмениваться студентами и преподавателями. Ожидается, что более тесное сотрудничество поможет поощрять конкурентоспособность, чтобы уравновесить растущее влияние США и Китая.

Каждый альянс получит по 5 млн евро.

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