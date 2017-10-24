По данным Департамента статистики Литвы, в сентябре 2017 года, по сравнению с сентябрем 2016 г. инфляция увеличилась на 4,6%. Это намного больше, чем рекомендует совет Центробанка Европы. По подсчетам банка, инфляция должна быть около 2%.

Старший экономист банка Swedbank Нериюс Мачюлис считает, что переживать не стоит, поскольку это переходный период: "2% - средний показатель еврозоны, это значит, что в среднем цены в еврозоне должны увеличиваться на 2%, этого добивается ЦБ Европы.

Конечно, в менее развитых странах еврозоны рост цен протекает быстрее, он приближается к средним в ЕС, поэтому и инфляция там немного выше. 4,6% для многих - настоящий перегрев, но если убрать влияние акцизов на алкоголь и НДС на отопление, то остаются около 3% это совершенно нормально, нет повода для переживаний", – сказал Мачюлис.

Согласно данным ДС, на инфляцию в Литве повлиял рост цен на услуги

- в основном кафе и ресторанов, а также рост цен на молочные товары, алкоголь, сигареты и масла.

Представитель Центробанка Литвы (ЦБ) Ева Скачкаускайте сказала, что такой быстрый рост цен связан с подорожанием нефти и сырья для продуктов питания. Она также согласна с тем, что в Литве на инфляцию в этом году подействовали и налоговые перемены.

"Немалая часть инфляции связана с кратковременными факторами: в марте увеличили акцизы на алкоголь и сигареты, в июне увеличили НДС на центральное отопление. Это увеличило инфляцию на 1%", – сказала экономист.

Староста фракции Литовского союза крестьян и зеленых в парламенте Рамунас Карбаускис сказал, что в росте цен виновен евро и литовский бизнес. "В принципе, мы предупреждали несколько лет назад, что введение евро значительно поднимет цены, и торговцы будут этим пользоваться. Это произошло, тут нет ничего особенного, в странах, где вводят евро, инфляция растет", - сказал в свое время Žinių radijas Карбаускис.

Скачкаускайте отчасти согласна с те, что на изменение цен повлияло введение новой валюты, однако она заметила, что введение новой валюты по-разному влияет на цены: "В Литве после введения евро кое-что подешевело, например, горючее, электроэнергия, газ, отопление. Из пищевых товаров подешевел хлеб и зерновые, мясо, молоко, сахар".

Мачюлис, комментируя инфляцию в Литве, заметил, что цены растут из-за роста расходов на рабочих, роста зарплат, нехватки квалифицированных работников. По его словам, растут зарплаты и у неквалифицированных работников, потому что в последнее время повышали минимальную зарплату.

Вторая причина роста цен - повышение спроса на товары и услуги. Скачкаускайте заметила, что зарплаты растут, поэтому люди больше потребляют, параллельно растут и цены, связанные с развитием экономики в Литве.

Третья причина – эмиссия денег. В ее основе лежит желание власти побудить экономику, создать больше рабочих мест. Начинают печатать больше денег.

Все это увеличивает циркуляцию средств, но уменьшает ценность денег. Денег становится больше, но купить за них больше не получится.

Экономисты уверяют, что темпы роста инфляции должны снизиться. По словам Скачкаускайте, темпы роста снизят те же факторы, которые ее увеличили в это году: "Цены на нефть в это году, как предполагают, не поднимутся, цены на сырье не должны расти так быстро как в этом году. Также больше не планируют так значительно повышать акцизы, как в этом году. Хотя зарплаты должны расти и в будущем, но нельзя сказать, что рост будет таким значительным как сейчас – сейчас их рост составляет 8-9%, долго это не может продолжаться".