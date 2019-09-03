17-летняя долгое время проходила лечение, ей делали операцию, затем она проходила реабилитацию. По словам адвоката девушки Миндаугаса Василяускаса, девушка до сих пор не вернулась к нормальной жизни, с ней работают психологи.
Полиция предъявила обвинения несовершеннолетнему подозреваемому.
"Насколько мне известно, девочка еще не выздоровела", – сказал адвокат. Неделю назад подозреваемому продлили меру пресечения – он носит браслет на ноге, чтобы можно было следить за его перемещениями. Больше никаких перемен в расследовании не произошло.
Правда, в августе девушку опросили дистанционно в присутствии психолога, другие участники процесса находились в зале заседания, однако это не означает, что дело попадет в суд. "Прокурор решил все это провести в суде, однако это только одно действие, расследование еще не завершено", – сказал Василяускас.
Расследование продолжается по двум статьям УК ЛР 3 ч. 149 ст. и 1 ч. 22 ст. Это обвинение в попытке изнасилования и нанесении незначительного ущерба здоровью.
Пресс-секретарь Клайпедской окружной прокуратуры Игне Ротаутайте-Пукяне подтвердила DELFI, что обвинения пока те же, однако, по ее словам, они могут изменится. Изменения могут быть в конце расследования.
Напомним, что в июле суд решил смягчить меру пресечения подозреваемому, однако после жалобы суд высшей инстанции (Клайпедский окружной) это решение отменил и вернул прежнюю меру пресечения.
По данным постановления, юноша будет носить браслет до 31 ноября.
17-летняя жительница Юрбаркаса на вечеринке была избита в конце мая в усадьбе сельского туризма.
Сначала все было в порядке, с несовершеннолетними находился один совершеннолетний. Положение изменилось, когда в усадьбу приехала другая компания молодых людей (их пригласили некоторые из девушек).
26 мая, в 4.30 ч., в полицию сообщили о том, что нетрезвый (1,12 промилле) несовершеннолетний (2001 г.р.), пытался изнасиловать девушку (2002 г.р.), а затем жестоко избил ее.
В ходе расследования выяснилось, что подозреваемый - сын политика из Юрбаркаса. Он свою вину не признает.
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