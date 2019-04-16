Как сообщает мэрия Вильнюса, таким образом столица Литвы выражает свою поддержку жителям Франции и французам, проживающим сейчас в Вильнюсе.
В понедельник сильнейший пожар разорил Собор Парижской Богоматери - один из главных архитектурных памятников ранней готики.
Нотр-Дам де Пари ежегодно посещало около 13 млн человек. Это старейший кафедральный собор в северной части Франции, его строительство было завершено в 1345 году.
Пожар полностью уничтожил крышу и шпиль собора.
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