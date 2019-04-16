Во вторник вечером в Вильнюсе памятник Трех крестов символически будет подсвечен цветами флага Франции.
© DELFI / Domantas Pipas

Как сообщает мэрия Вильнюса, таким образом столица Литвы выражает свою поддержку жителям Франции и французам, проживающим сейчас в Вильнюсе.

В понедельник сильнейший пожар разорил Собор Парижской Богоматери - один из главных архитектурных памятников ранней готики.

Нотр-Дам де Пари ежегодно посещало около 13 млн человек. Это старейший кафедральный собор в северной части Франции, его строительство было завершено в 1345 году.

Пожар полностью уничтожил крышу и шпиль собора.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Общество

Подозреваемый в нападении на работников Iki говорит, что в РФ ему грозит расправа (2)

Гражданин России , подозреваемый в том, что набросился...

После пожара в Нотр-Дам де Пари архиепископ Вильнюса просит литовцев переосмыслить веру (3)

После пожара в Соборе Парижской Богоматери...

Три креста в Вильнюсе окрасятся в цвета флага Франции (3)

Во вторник вечером в Вильнюсе памятник Трех крестов...

Прокуроры раскрыли крупномасштабную аферу: нелегальное горючее заливали по всей Литве (8)

Прокуроры Каунасской окружной прокуратуры выявили...

Гружевский о Литве в 2050 году: три миллиона жителей будет лишь в одном случае (98)

В 2050 году население Литвы составит больше 3 млн. человек....

TOP новостей

Гружевский о Литве в 2050 году: три миллиона жителей будет лишь в одном случае (98)

В 2050 году население Литвы составит больше 3 млн. человек....

Время работы магазинов в пасхальные выходные в Литве (6)

В пасхальные выходные магазины в Литве меняют время...

Мнения кандидатов в президенты Литвы о России разделились: политика Грибаускайте подверглась критике (94)

Мнения кандидатов в президенты Литвы о дальнейших...

Район, который прежде считали престижным, сейчас радует невысокими ценами (3)

Покупатели, которых не интересует жилье в городе,...

Подозреваемого в нападении на работников магазина Iki готовились депортировать из Литвы (18)

Вильнюсская полиция и прокуратура установила, что...