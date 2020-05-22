"Большинство школ, почти 75% постановили, что будут продолжать обучение только в удаленном режиме. В четвертой части школ уроки будут проводиться смешанным способом - часть уроков будет проходить в удаленном режиме, а часть практических занятий и лабораторных работ будет проводиться в школе", - говорится в сообщении министерства.

Как сообщает Минобразования, информацию к вечеру пятницу предоставили почти 700 школ. В стране по программам общего образования работает в общей сложности 1055 школ, в них обучается 320 тыс. учеников.