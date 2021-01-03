Третья партия вакцины от коронавируса прибудет в Литву в понедельник

"Вакцина прибудет завтра, 4 января. Точное время еще будет уточнено", - сказала пресс-секретарь министра здравоохранения Айсте Шукста.

На этой неделе министр здравоохранения Арунас Дулькис выразил надежду на то, что в третьей партии будет не менее 20 000 доз вакцины.

На сегодняшний день Литва получила две партии вакцины производства BioNTech и Pfizer, - 20 475 доз.

Первая партия была доставлена ​​в пять основных больниц страны в минувшие выходные.

Вторая партия, в зависимости от получения третьей партии, предназначалась для повторной вакцинации медиков.

Вакцина BioNTech и Pfizer - первая и пока единственная разрешенная в Европейском Союзе.