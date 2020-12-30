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Третья партия вакцины от COVID-19 производства BioNTech и Pfizer должна прибыть в Литву на следующей неделе, сообщил министр здравоохранения Литвы Арунас Дулькис.
Третья партия вакцин должна прибыть в Литву на следующей неделе
© AFP / Scanpix

"Мы располагаем информацией, что после 4 января (...) в Литву поступит еще одна партия вакцин", – сказал министр в среду после заседания правительства.

"Это означает, что уже в первую неделю января мы сможем продолжить процесса вакцинации и отправить вторую парию в координационные центры", – добавил он.

А. Дулькис утверждает, что дата третьей партии вакцин еще будет уточняться, и она будет "близкой" к 4 января.

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Он также сказал, что в среду завершат использование первой партии вакцин, прибывшей в выходные дни.

"Около 16 часов сегодня будет завершена вакцинацией первой партией в Литве", – сказал А. Дулькис.

Он утверждает, что в процессе вакцинации приняли участие 200 медиков и добровольцев, однако точное количество привитых медиков не называется.

Литва уже получила две партии вакцины от компаний BioNTech и Pfizer, всего – 20 тыс. 475 доз.

Первая партия была распределена между пятью основными больницами страны – началась вакцинация медиков, а вторая партия, как сообщили BNS в среду в министерстве здравоохранения, в зависимости от даты получения третьей, будет использована для повторной вакцинации медиков.

Договоры о вакцине заключены с шестью производителями, у них планируется закупить более 7 млн доз вакцины.

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