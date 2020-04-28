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На прошлой неделе правительство Литвы продлило карантин до 11 мая. 29 апреля правительство будет решать вопрос смягчения некоторых правил карантина. Минздрав на третьем этапе планирует: разрешить выезд за пределы страны, проводить все формы досуга на открытом пространстве, мероприятия на открытом пространстве с участием не более 10 человек и возобновить предоставление плановых услуг в сфере здравоохранения, при их согласовании с подчиненным Минздраву ведомством.
Третий этап смягчения карантина: что ждет жителей Литвы
© DELFI / Kiril Čachovskij

В проекте предлагается упразднить ограничение на выезд граждан Литвы за границу.

"Выезд граждан Литвы за пределы страны не оказывает отрицательного влияния на эпидемиологическую ситуацию в стране. С Латвией и Эстонией ведут переговоры об открытии границ. Нет оснований бояться массового отъезда из-за ограничений, действующих во всех трех странах", – сказано в проекте.

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Кроме того, предлагают уточнить порядок ношения масок. Их должны надевать дети старше 6 лет. Маски не надо надевать профессиональным спортсменам во время тренировок, в сельской местности и в автомобиле. До сих пор можно было находиться без маски только во время принятия пищи в кафе.

Минздрав также предлагает с 4 мая разрешить проведение досуга на открытом пространстве. До сих пор разрешалось только играть в гольф, в теннис, стрелять на стрельбище, кататься на картодромах.

В проекте предлагают не ограничивать виды деятельности, только указать, что она должна проводиться на открытом воздухе, ею могут заниматься отдельные люди, т.е. никакой массовости, группы не должны быть больше 2 человек (исключение составляют семьи).

В постановлении правительства также сказано, что разрешат и спортивные занятия в закрытом помещении при соблюдении всех правил: ограничение количества занимающихся спортом, обеспечение безопасности, гигиены, обеспечения работников и посетителей всеми средствами защиты. Разрешат также посещение смотровых площадок на башня.

Хорошие новости у Минздрава есть и для тех, кто соскучился по мероприятиям.

"С учетом того, что риск распространения вируса на улице меньше, чем в помещении, с 4 мая предлагают разрешить проведение небольших мероприятий с участием до 10 человек на открытом воздухе. Такие мероприятия могут проходить, если на одного человека приходится площадь не меньше 10 кв. м, а между людьми расстояние составляет не меньше 2 м, кроме того, если соблюдают правила безопасности и гигиены, работники и клиенты обеспечены необходимыми средствами защиты", – сказано в постановлении.

Предлагают также разрешить торговлю во всех торговых точках, т.е. и на рынках, и в общественных местах, если ограничивается поток покупателей и соблюдают все требования безопасности.

"Если торговая точка не может гарантировать безопасность, что она не может работать", – сказано в документе Минздрава.

Если правительство одобрит предложения, то в помещении можно будет предоставлять услуги на протяжении дольше чем 20 минут.

"Кроме того, будут разрешены такие виды деятельности на улице, как дрессировка собак, фотосессии на природе, верховая езда, ориентационные игры в небольших группах и т.д.", – сказано в постановлении.

Кроме того, будут проводить и плановые операции. До сих пор в Литве во время карантина предоставляли только неотложные услуги. Предлагают проводить плановые операции, только о них надо уведомлять Национальный центр общественного здравоохранения.

Delfi напоминает, что карантин в связи с угрозой коронавируса в Литве действует с 16 марта и продлен до 11 мая.

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