В ходе пресс-конференции во вторник министр пояснила, что зарплата большой части учителей является небольшой из-за недостаточной нагрузки. По ее словам, лишь около 15% учителей зарабатывают более 1000 евро (до вычета налогов).

Она пообещала, что положение учителей изменится с введением штатной оплаты, но вместе с тем подтвердила озвученный ранее премьер-министром Саулюсом Сквернялисом план поэтапного введения такой оплаты. По ее словам, с введением новой модели оплаты труда учителям будут платить не только за ведение и подготовку к урокам, но и за работу с общиной.

"Такая деятельность может быть различной: это могут быть и консультации, и работа с классом, работа с родителями, что также является частью работы учителя, которая сегодня не учитывается, методическая работа, школьные мероприятия - это та ответственность, которая сегодня реально есть в работе учителя, но сегодня учителям за это мы не платим", - говорила министр.

"Штатная оплата - это переход к новой системе и, в зависимости от финансовых возможностей государства, ее можно ввести в течение года, двух или трех лет. Поэтому мы и должны договориться, что обсудить и с профсоюзами, каковы возможности, насколько мы готовы ввести штатную оплату", - говорила она.

Вместе с тем, она подчеркнула ответственность самоуправлений при формировании школ таким образом, чтобы средства на образование использовались рационально.

Наблюдавший за пресс-конференцией председатель профсоюза работников системы образования Аудрюс Юргелявичюс выразил сожаление, что ответственными за положение учителей министерство называет самоуправления.

"Я не спорю со статистикой (...), но я абсолютно не согласен с интерпретацией. Нагрузка учителей обоснована документами по организации воспитания, это не что-то взятое у природы. Когда министр говорит, что от министерства абсолютно не зависит, будут уволены учителя, или нет, это верх демагогии. Все создается в этих кабинетах, создаются предпосылки и после этого спускается в самоуправления", - сказал он BNS.