Треть новых случаев коронавируса в Литве связана с компанией Kauno autobusai

По данным Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ), 5 новых случаев в Каунасском округе связаны с компанией Kauno autobusai. В этой компании заболели четверо работников. Один человек не связан с рабочим окружением. По данным специалистов, заболевшие работники с пассажирами не контактировали.
"Они заболели в результате контакта с работником, о болезни которого сообщение поступило накануне", – сказано в пресс-релизе. По данным НЦОЗ, этот случай, возможно, связан с очагом в транспортной компании Hegelmann Transporte.
Еще один случай зафиксирован в Кедайняй, где заболел ребенок, контактировавший с больным взрослым.
В Вильнюсском округе коронавирусом заболел человек, контактировавший с больным коллегой, а тот заразился во время контакта с человеком, заболевшим после семейного праздника в Салининкай. Это уже 5 случай заболевания после семейного праздника в Салининкай. Пути заражения еще двух больных в Вильнюсском округе неясны.
"Один из них сейчас госпитализирован, на работе установили 5 контактов, он также пользовался общественным транспортом. У второго заболевшего симптомов нет. Болезнь установили, когда человек обратился в учреждение здравоохранения после травмы", – информируют специалисты.
В Утенском округе три случая коронавируса установили в Молетай. Люди заболели в результате контакта с больными – двое членов семьи заболели в результате контакта с близким, третий - в результате контакта на работе. Всего в молетском очаге есть 5 контактов.
Три новых случая установлены в Паневежском округе. "Пути из заражения пока не выяснены, ведется эпидемиологическое расследование", – сказано в сообщении.
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