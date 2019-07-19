"25% ДТП совершают водители в возрасте от 25 до 34 лет, почти 20% - водители младше 24 лет, поэтому можно сказать, что треть всех ДТП происходит по вине молодых водителей - младше 30 лет", – сказала старший специалист отдела административной деятельности и контроля за движением Литовской службы дорожной полиции Мария Казанович.

Согласно статистике Литовской дирекции автомобильных дорог, с 2014 по 2017 г. в ДТП чаще всего травмы получали молодые водители и пассажиры до 24 лет.

Правда, полиция обращает внимание на то, что молодые люди чаще совершают ДТП не только за рулем автомобилей, но и за рулем мотоциклов. Согласно статистике, больше всего в ДТП пострадало мотоциклистов в возрасте 25-34 лет. В Литве право на управление самыми мощными мотоциклами можно получить с 24 лет.

Что касается статистики ДТП по тому, какой стаж у водителей, проявляется очень интересная тенденция. Согласно имеющимся данным, больше всего ДТП совершают водители со стажем до 12 месяцев. Однако интересно, что потом кривая растет с каждым десятилетием, т.е., ДТП чаще всего совершают водители со стажем до 12 месяцев, с годовалым стажем и со стажем больше 40 лет.

Полиция отмечает, что молодых водителей нельзя назвать той группой, в которой чаще садятся за руль нетрезвыми. Такие случаи встречаются, но недостаточно часто, хотя их немало.

Полиция и психологи подчеркивают, что молодые водители чаще всего совершают ДТП не из-за алкоголя, а из-за превышения скорости. На высокой скорости они не могут оценить опасность, а если меняются условия на дорогах или появляются какие-то препятствия, не успевают своевременно на них отреагировать.

Доцент кафедры психологии университета им. Витаутаса Великого Лаура Шейбокайте сказал, что часть человеческого мозга, отвечающая за принятие важных решений, формируется до 25 лет. Поэтому статистика свидетельствует о том, что частые ДТП в группе молодежи обусловлены не только сознательными действиями, но и физиологией. Иными словами, молодые водители не всегда способны оценить свой выбор и сделать правильный выбор.