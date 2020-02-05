Трещины в многоквартирных домах и осыпающийся фасад - только вершина айсберга: жители Литвы живут на пороховой бочке

Брокер Кястутис Бружас сказал Delfi, что покупатели мало интересуются безопасностью стройматериалов.

"Что касается домов, коттеджей, то покупателей интересует энергетический класс, из чего построено, какая изоляция, какой фундамент, система вентиляции, но про пожарную безопасность вопросов я не слышал. В многоквартирных домах интересуются окнами, вентиляцией, но внешняя отделка мало интересует. Если жилье оборудованное, спрашивают, сколько стоит его содержание", – сказал он.

Эксперты и ученые подчеркивают необходимость интересоваться, материалами внешней и внутренней отделки. В противном случае дом может стать пороховой бочкой. По словам заведующего Кафедрой строительных материалов и пожарной безопасности Вильнюсского технического университета им. Гедиминаса Ритольдаса Шукиса, в Литве огнеупорность материалов регламентируют законы. По его словам, есть строгий регламент использования материалов внутри и снаружи зданий. Кроме того, используемые материалы зависят от предназначения и высотности здания, от количества людей, которые в нем живут.

Все материалы, которые продают в Литве для внешней и внутренней отделки должны быть сертифицированы. Сертификат означает, что материал прошел испытания, проверку.

Шукис заметил, что при планировании наружной отделки пенополистиролом важно, чтобы он был сертифицирован (должен содержать антипирен), его нельзя покупать у перепродавцов, иначе дом может превратиться в пороховую бочку.

Материалы должны быть не только устойчивыми к возгоранию, но и устойчивыми к воздействию влаги, жары и холода.

Представитель Кафедры строительных материалов и пожарной безопасности Вильнюсского технического университета им. Гедиминаса Рамуне Жураускене сказала, что в Литве представлен широкий ассортимент материалов.

"Особой устойчивостью должны отличаться материалы для отделки кровли и фасада, поскольку они находятся под воздействием осадков, солнечного света, холода и ветра", – акцентирует специалист.

Она заметила, что в наших условиях не оправдала себя отделка фасада керамической плиткой. Кроме того, на популярное в Литве дерево также воздействует ультрафиолетовое излучение и влажность. По словам Жураускене, небезопасны и старые многоквартирные дома, в которых живут многие жители Литвы.

"Возможно, одно из самых устойчивых материалов для фасадов был бетон, однако в бетонных конструкциях видны локальные разрушения там, где не было необходимого защитного слоя. Кроме того, мы видим, что проблематичны "швы" в старых домах между бетонными панелями. Практически все они утратили герметичность", – сказала собеседница.

Жураускене отмечает, что материалы, содержащие большое количество полимерных добавок легко воспламеняются, поэтому об этом надо помнить.