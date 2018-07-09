Председатель Трехстороннего совета, глава Литовской конфедерации профсоюзов Инга Ругинене сказала, что работники обосновано просят увеличить минимум до 450 евро - этот размер выводится по принятой в прошлом году формуле.

"Ни на какие другие расчеты мы не опираемся, только на эту формулу. Поэтому мы чувствуем свою правоту. Нас винят в политиканстве, будто мы выдумываем какие-то цифры, но мы опираемся на формулу", - сказала Ругинене.

Центробанк Литвы подсчитал возможные величины и предложил повысить минимум до 420 евро, эту цифру одобряют работодатели и правительство. А представители профсоюзов утверждают, что надо руководствоваться , прогнозами на 2019 год.

"Правительство берет за точку отсчета данные за 2017 год и считает минималку на 2019 год, это ошибка. Даже если брать данные за 2018 год, все равно получается 424 евро, а по закону надо округлять в большую сторону", - сказала Ругинене.

По ее словам Минфин и ЦВ представили прогнозы на 2019 год.

"Если использовать их, то получается 450 евро. Отвечу тем, кто обвиняет в использовании прогнозов - на них строится вся налоговая реформа, и ее утвердили. Мы всегда склонны к компромиссу, но нельзя согласится, чтобы это было 420 евро", - подчеркнула Ругинене.

Исполнительный директор "Форума инвесторов" Рута Скирене сказала, что 420 евро - "взвешенный и обоснованный подсчетами размер". По ее словам, если будут использовать и более новые данные, то 420 евро попадет в установленные критерии.

"Но мы - работодатели - еще не встречались. Я не могу сказать, каков наш вердикт. Может, сегодня свяжемся", - сказала она.

Гендиректор Литовской конфедерацией работодателей Данас Арлаускас сказал, что хотел на встрече с министрами обсудить размер минималки, но такой встречи не было.

"Мы пытались встретиться, но не удалось. Что решит правительство - пусть решает", - сказал он и подтвердил, что работодатели за повышение минимума до 420 евро.

Напомним, что два месяца назад Трехсторонний совет предварительно договорился о повышении минималки с января до 420 евро (этот будет около 47% нынешней средней зарплаты).

Однако месяц назад мнения разделились. Работодатели голосовали за 420 евро, а профсоюзы - за 450 евро. Время переговоров было продлено. Предварительно есть договоренность о том, что минимум должен быть не ниже 45 и не выше 50% средней зарплаты в Литве. С января 2018 года минимум в Литве составляет 400 евро "на бумаге".