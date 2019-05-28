Трехсторонний совет, представляющий интересы правительства, работодателей и работников 28 мая начнет обсуждение вопроса повышения минимальной зарплаты в Литве.
Eurai
© Shutterstock

Представители правительства предлагают увеличить ее на 10% до 607 евро "на бумаге", профсоюз пока свою позицию не высказал, а работодатели предлагают решать этот вопрос правительству.

В прошлом году в результате продолжительных дискуссий к какому-то единому решению по этому вопросу Трехсторонний совет прийти не сумел, поэтому этот вопрос решало правительство, которое увеличило минимум по старому порядку с 400 до 430 евро (по новой формуле до 555 евро "на бумаге").

Трехсторонний совет решил, что минимальная зарплата должна составлять 45-50% от средней зарплаты в стране.

Общество

В Литве меняется порядок выплаты пособия по безработице

С 1 июля максимальное пособие по безработице составит...

Трехсторонний совет обсудит повышение минимальной зарплаты в Литве (3)

Трехсторонний совет, представляющий интересы...

В Литве прогнозируют сильные дожди

Дожди должны пройти по всей Литве. На западе...

Над Литвой установился южный циклон: ожидаются ливневые дожди (1)

Во вторник погоду в Литве обусловит небольшой циклон,...

В знаменитом фонтане у парламента появится газон (7)

Администрация Вильнюсского самоуправления решила, что...

TOP новостей

Тенденции на рынке труда в Литве: украинцев переманивает Германия (57)

Особенно серьезны проблемы в связи с нехваткой рабочих...

Андерс Ослунд: это типичная страна, которая начинает большие войны Специально для DELFI (108)

В Москве шведского экономиста, дипломата и старшего...

Квартира, как инвестиция: в худшем случае можно остаться без дома (1)

"Это отличная инвестиция!" – такие и им подобные...

В Литве меняется порядок подсчета пособия по безработице

С 1 июля максимальное пособие по безработице составит...

В ЕС начинается дележ постов: семь сильных и слабых качеств Грибаускайте (83)

Лидеры Евросоюза (ЕС) во вторник начинают переговоры о...