Представители правительства предлагают увеличить ее на 10% до 607 евро "на бумаге", профсоюз пока свою позицию не высказал, а работодатели предлагают решать этот вопрос правительству.
В прошлом году в результате продолжительных дискуссий к какому-то единому решению по этому вопросу Трехсторонний совет прийти не сумел, поэтому этот вопрос решало правительство, которое увеличило минимум по старому порядку с 400 до 430 евро (по новой формуле до 555 евро "на бумаге").
Трехсторонний совет решил, что минимальная зарплата должна составлять 45-50% от средней зарплаты в стране.
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