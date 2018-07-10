Вице-министр социальной защиты и труда Эгле Радишаускене во вторник озвучила прежнюю позицию правительства, что минимальная зарплата должна рассчитываться в соответствии с представленной Банком Литвы (БЛ, Центробанком) в 2017 году формулой расчета ММЗ - согласно этой формуле ММЗ должна быть повышена до 420 евро.
"Тогда мы все пришли к единому мнению, что по такой формуле будет устанавливаться минимальная зарплата и больше мы торговаться не будем, поэтому предлагаем руководствоваться формулой", - сказала Э. Радишаускене на заседании ТС во вторник.
Председатель профсоюза Solidarumas ("Солидарность") Кристина Крупавчене не согласилась с предложением кабмина и сказала, что людям трудно будет выживать с такой зарплатой. Профсоюзы по-прежнему добиваются повышения ММЗ до 450 евро, исходя из прогнозируемой для следующего года средней зарплатой.
Исполнительный директор ассоциации Investuotoju forumas ("Форум инвесторов") Рута Скирене сказала, что большая часть работодателей поддержит предложение правительства.
Рассмотрение вопроса о повышении ММЗ продолжится на следующем заседании ТС.
В прошлом году ММЗ была повышена на 20 евро до 400 евро.
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