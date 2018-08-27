Трехсторонний совет Литвы отложил принятие решения о повышении минималки



Председатель совета, глава Конфедерации профсоюзов Литвы Инга Ругинене на заседании сказала, что через две недели будет принято окончательное решение.

"На этом заседании мы принимает постановление, что на следующем заседании будет окончательное решение и больше откладываться не будет", - сказала И. Ругинене.

В этом году Трехсторонний совет дважды пытался договориться о повышении ММЗ. Кабмин предлагает со следующего года повысить ММЗ до 420 евро, профсоюзы - до 450 евро, а работодатели намерены поддержать предложение о 420 евро.

Решение совета является лишь совещательным, окончательно эти вопросы решает правительство.

В прошлом году ММЗ была повышена на 20 евро до 400 евро.