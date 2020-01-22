Аушра из Вильнюса вместе со своим сыном Марюсом выбирали подходящее для юноши жилье. У матери с сыном были разногласия по поводу того, на каком этаже покупать квартиру.
"Когда я с моим 22-летним сыном выбирала ему жилье, обсуждали два варианта в том же доме. Если бы слово было за мной, я бы выбрала другой вариант, а сын захотел квартиру на последнем этаже", – рассказала женщина.
Однако для ее сына это было плюсом - с его этажа рукой подать до террасы на крыше дома.
Манте, которая приехала в Вильнюс из Аникщай, рассказала, что ее родители требовали, чтобы ее жилье не было в общежитии, в старом доме, а также на первом и на последнем этаже. Но она не со всеми условиями согласилась.
"Для меня первый этаж с выходом прямо во двор - преимущество. Родители опасаются за безопасность, для них Вильнюс – чужой город. Кроме того, в старых домах было так - на первом этаже тепло, на последнем - холодно. Родители помнят это, им сложно понять, что сейчас такого не бывает, да и Вильнюс становится все более безопасным городом", – сказала Манте.
Она поселилась в Шешкине, в доме, построенном в 1990 году, на первом этаже
Диана, которая приехала в Вильнюс из Мариямполе, рассказала, что для нее самым серьезным был вопрос, когда построен дом.
"Я думала только о новом доме – а папа все время присылал объявления о продаже старых квартир, в которых надо было все переделывать", – рассказала она.
"Я пыталась объяснить ему, что придется нанимать дизайнера, показывала фотографии профессиональных интерьеров. А он мне, "зачем нанимать, я сам все могу – и стол посередине поставить", – рассказала Диана, которая все же купила квартиру в новом доме.
Из комментариев молодежи видно, что они склонны выбирать уже оборудованное жилье, поскольку ценят свое время.
"Лофт, который я купила, был оборудован, а для меня - это важно", – сказала Кристина, работающая в сфере ИТ.
Аушра, которая покупала жилье сыну, заметила, что им определиться помогла высота потолков в жилье.
"Для моего сына главным была высота потолков – он высокий, ему в лофте хорошо. У него было еще одно требование – большие окна и много дневного света. Я рассматривала другие аспекты: удобство ступенек на второй этаж, инвестиционная стоимость", – рассказала Аушра.
Глава проекта лофтов Freiheit Йонас Кежис сказал, что такие квартиры часто покупают родители с детьми.
Заметна и разница во взглядах родителей и детей. Например, молодежь не представляет себе маленькую отдельную кухню.
Например, Диана признала, что одним из основных ее требований было объединение кухни и гостиной. Манте тоже сказала, что хотела такой вариант, но в ее квартире для этого нужны инвестиции - надо снести стену, менять трубы, а это стоит дорого.
Собеседники заметили, что родители часто загадывают вперед, думают о будущей семье своего ребенка или о том, что в будущем жилье придется продавать или сдавать в аренду и т.д.
Представитель агентства Capital Property Group Кястутис Юозенас сказал DELFI, что мнение родителей в данном вопросе зависит от того, где они сами живут. Вильнюсцы обычно ищут жилье детям ближе к своему. Если родители живут в другом городе, то тогда главное цена и сообщение. Кроме того, важно, чтобы дом не был старым и квартира оборудованная.
"Много внимания уделяют криминальной ситуации в конкретном районе", – сказал брокер.
По словам собеседника, чаще всего, если мнение родителей и ребенка сходится, то жилье покупают. Но если мнения разделяются, например, родителям нравится, а ребенку - нет, то возможны два варианта: квартиру не покупают или покупают, потому что так решили родители.
По словам Юозенаса, студенты, молодежь 19-23 лет, чаще выбирают нестандартное жилье ближе к центру города.
"Лофты никогда не выйдут из моды и всегда будут привлекать молодежь как первое жилье. И тут начинаются ссоры, ведь большая часть лофтов - не жилые помещения, а это возмущает родителей", – рассказал собеседник.
Юозенас отметил, что большая часть родителей покупающих жилье детям, регистрируют его на свое имя. В таком случае налоговых льгот не бывает, ведь покупается не первое жилье.
Собеседник также заметил, что обычно такие квартиры покупают за свои деньги, поэтому порядок отличается от покупки через ипотеку.
Требования литовской молодежи к жилью изменились: некоторым родителям уже не понять (3)
После окончания школы дети обычно едут учиться в вузы....
В Литве, как в Венеции: вода затопила дворы (4)
Снега в Литве нет, но из-за сильного западного ветра...
Литве прогнозируют печальный сценарий: если ничего не изменится, рынок труда ждут серьезные вызовы (37)
2–3 – если бы столько детей было в каждой семье, то...
Молодежная вечеринка в Вильнюсе не прошла незамеченной: полиция выясняет обстоятельства (7)
17 января вечером в центре Вильнюса молодежь...
Литвы сократила разрыв, но догнать ЕС по благосостоянию может только через 25 лет (95)
За последние два десятилетия Литва сократила разрыв с...
TOP новостей
Литве прогнозируют печальный сценарий: если ничего не изменится, рынок труда ждут серьезные вызовы (37)
2–3 – если бы столько детей было в каждой семье, то...
Требования литовской молодежи к жилью изменились: некоторым родителям уже не понять (3)
После окончания школы дети обычно едут учиться в вузы....
Молодежная вечеринка в Вильнюсе не прошла незамеченной: полиция выясняет обстоятельства (7)
17 января вечером в центре Вильнюса молодежь...
В Литве, как в Венеции: вода затопила дворы (4)
Снега в Литве нет, но из-за сильного западного ветра...
В Вильнюсе окончательно отказываются от мусоропроводов: жители грозятся складывать мусор в подъездах (62)
Вонь, мухи, крысы и горы мусора – с этим сталкиваются...