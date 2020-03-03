Жители Литвы могут узнать, сколько в прошлом году стоили оказанные им услуги здравоохранения. Два читателя Delfi поделились своими данными, из которых видно, что они платят в фонд больше, чем получают из него (идет речь об обязательном налоге на здравоохранение).

Здоровье человека – очень чувствительная тема, поэтому портал не будет называть реальные имена читателей. Назовем их просто Гедиминасом и Каститисом.

В отчете Каститиса сказано, что в 2019 году он один раз сходил к семейному врачу. Потом ему пришлось купить лекарства за 31,51 евро за свои деньги. Больше никаких услуг он не получал.

Каститис рассказал, что в прошлом году он один раз ходил к зубному и заплатил 60 евро. Он также регулярно пьет лекарства, которые стоят 120 евро на год. Кроме того, на разные лекарства он тратит еще около 45 евро в год.

В общей сложности в 2019 году он истратил на свое здоровье около 250 евро, эти деньги из фонда ОНЗ не выплачивались.

Каститис работает по справке об индивидуальной деятельности, поэтому ОНЗ платит сам. В 2019 году он платил по 38,74 евро в месяц, значит, вышло 464,88 евро за год.

Гедиминас работает по договору, его ОНЗ составляет 6,98% от зарплаты.

В третьем квартале 2019 года средняя зарплата в Литве составляла 1317,6 евро "на бумаге" (834,3 евро "на руки"). За год Гедиминас заплатил 1104 евро ОНЗ.

Но, согласно отчету Больничной кассы, в 2019 оду из фонда ОНЗ мужчина получил 267,37 евро. Еще 379 евро расходов покрыла его частная страховка. Собеседник рассказал, что в прошлом году 150 евро заплатил за услуги стоматолога, еще 120 требуется на лекарства, которые он пьет регулярно. Гедиминас не мог точно назвать сумму, которую он тратит на другие лекарства.

"Стоит отметить, что в 2019 году я попал в ДТП, после него остались определенные последствия", – сказал Гедиминас.

В общей сложности на здоровье он потратил в 2019 году 916 евро – почти столько, сколько заплатил в фонд, но фонд погасил лишь 1/4 его расходов.

В пресс-релизе больничной кассы сказано, что многих могут удивить большие суммы за услуги.

"Например, операция по удалению катаракты стоит 400 евро, аппендицита – 850-1500 евро, удаление камней из желчного пузыря при помощи лароскопа – 1100-2200 евро.

Но есть и более дорогостоящие услуги. Операция на сердце - 5600- 13 000 евро, лечение в случае инсульта до 11 000 евро, трансплантация и лечение почек 22 000 евро, пересадка сердца – больше 125 300 евро.

Между тем при лечении рака груди только лекарства для одного пациента стоят 22 000-70 000 евро в год. Компенсируемые лекарства для больных диабетом второго типа - 400 евро в год", – сказано в сообщении.

Специалисты Больничной кассы информируют, что в этом году фонд ОНЗ составляет 2,3 млрд. евро.

В прошлом году средний взнос одного жителя составлял 998 евро, а жителей, которые платили взносы за себя сами – 432 евро, за пенсионеров, детей и других застрахованных государством лиц в среднем перевозят по 321 евро.

Например, в прошлом году взносы за всех, кого страхует государство, составили 499 млн. евро, а услуги им предоставили на сумму 1,24 млрд. евро, это в 2,5 раза больше, чем за них заплатили.