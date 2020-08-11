Светлана Тихановская записала видео, в котором сказала, что "абсолютно самостоятельно" приняла тяжелое решение, и никто на него не мог повлиять.

"И я знаю, что многие меня поймут, многие меня осудят, а многие возненавидят. Но, знаете, не дай бог оказаться перед таким выбором, перед которым оказалась я", - говорит С. Тихановская в обращении.