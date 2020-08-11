aA
Кандидат от оппозиции на президентских выборах в Беларуси Светлана Тихановская прибыла в Литву и сейчас в безопасности, сообщил во вторник министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс. Подробности министр расскажет на пресс-конференции, которую с 14.30 транслирует портал Delfi.

Светлана Тихановская записала видео, в котором сказала, что "абсолютно самостоятельно" приняла тяжелое решение, и никто на него не мог повлиять.

"И я знаю, что многие меня поймут, многие меня осудят, а многие возненавидят. Но, знаете, не дай бог оказаться перед таким выбором, перед которым оказалась я", - говорит С. Тихановская в обращении.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

Светлана Тихановская обратилась к белорусам и попросила прекратить протесты (40)

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская...

Политолог: Тихановская уехала, опасаясь за безопасность, Вильнюс – логичный выбор (37)

Политолог Лауринас Йонавичюс заявил, что кандидат от...

Тихановская прибыла в Литву и находится в безопасности Видеообращение Тихановской: "Дети - это самое важное" (496)

Кандидат от оппозиции на президентских выборах в...

Пропавшая Светлана Тихановская вышла на связь (21)

Штаб Светланы Тихановской сообщает, что Светлана...

"Это вызывает обеспокоенность": глава МИД Литвы не может связаться с Тихановской (27)

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в...

Светлана Тихановская объявила себя победителем выборов президента Беларуси (233)

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская не...

TOP новостей

Как Светлана Тихановская приехала в Литву: комментарий главы МИД (30)

Прибывшая в Литву во вторник утром кандидат от...

Президент Литвы: ни один человек в здравом уме не поверит, что видео Тихановская записала добровольно (45)

Президент Литвы Гитанас Науседа уверен, что...

Sviatlana Cichanouskaja Svetlana Tichanovskaja

Тихановская прибыла в Литву и находится в безопасности Видеообращение Тихановской: "Дети - это самое важное" (496)

Кандидат от оппозиции на президентских выборах в...

Советник премьера Литвы: уже сейчас усилен контроль на границах (8)

Глава группы по информированию общества, советник...

За сутки в Литве подтверждено 18 новых случаев коронавируса (10)

За минувшие сутки в Литве подтверждено 18 новых случаев...

|Maža didelių žinių kaina