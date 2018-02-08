По данным опроса, Путину не доверяют и нисколько не доверяют 69%, а Трампу – 67% респондентов. Разница между этими показателями не превышает допустимую погрешность. Этим президентам доверяют и полностью доверяют по 16%, а не могли ответить на этот вопрос соответственно 15 и 17% участников опроса.

Президенту Литвы Дале Грибаускайте доверяют и полностью доверяют 67%, не доверяют и нисколько не доверяют – 27% респондентов, еще 6% не ответили на этот вопрос.

Председателю Европейской Комиссии Жану-Клоду Юнкеру доверяют и полностью доверяют 32%, доверяют и нисколько не доверяют 24%, еще 44% не ответили на этот вопрос.

Допустимая погрешность результатов опроса 3,1%.

Опрос был проведен компанией Norstat LT 20 октября - 13 ноября 2017 года. В нем участвовала 1000 респондентов в возрасте 18-74 лет.