Трактом Via Jagiellonica: много ли литовского осталось в Брест-Литовске?

DELFI выяснял, что укрыли плиты мемориала "Брестская крепость", кто покоится под памятником Николаю Гоголю, как возрождается старинный Королевский тракт и много ли литовского осталось в Брест-Литовске.
Город, первый во многом
Брест, иначе называемый городом над Бугом, уже тысячу лет стоит там, где сливаются реки Мухавец и Буг. В его окрестностях появились на свет последний король Речи Посполитой, первый руководитель Израиля, первый президент Академии наук Беларуси и первый белорусский космонавт. Уроженцами самого Бреста стали лауреат Нобелевской премии мира, экс-премьер-министр Израиля Менахем Бегин и глава Совета министров Белорусской народной республики Александр Цвикевич, православный святой Афанасий Брестский (Филиппович) и белорусская олимпийская чемпионка Юлия Нестеренко, российские деятели искусств Игорь Корнелюк и Елена Воробей. Но город стал известен в мире совсем по другим причинам.
Первое упоминание о городе в древнем Киевском летописи "Повесть временных лет" датируется 1019 годом.
"Во всех учебниках по истории есть легенда об основании города, о происхождении названия Берестье, и дети очень любят рассказывать историю о том, как один купец проезжал по этой территории и проложил себе дорогу из бересты через заболоченную местность, а позже на этом месте уже основал город", – сообщил школьный учитель истории Василь Коляда.
В Средневековье город Берестье выполнял в Великом княжестве Литовском важную торговую и экономическую роль. В Берестейском замке великий князь литовский Витаутас и король Речи Посполитой Ягайло разработали план генеральной битвы с Тевтонским орденом, который они успешно осуществили 15 июля 1410 г. под Грюнвальдом.
"Здесь очень рано люди приобщились к культуре, к литературе, к слову в принципе. В Берестье во время раскопок был найден самшитовый гребешок, на обеих сторонах которого был выцарапан кириллический алфавит", – поведал брестский филолог Владимир Сеньковец.
В 1563 году здесь по приказу великого князя литовского Николая Радзивилла Черного в первой на территории современной Беларуси типографии была напечатана "Берестейская Библия".
"Первая книга на территории ВКЛ – Библия Франциска Скорины – была напечатана в Вильне. А на территории современной Беларуси первая книга была издана в Берестье – это была Брестская Библия, называемая также Радзивилловской", – рассказал Владимир Сеньковец.
Именно в Берестье в 1596 году в церкви Св.Николая три десятка католических и православных великокняжеских епископов заключили церковную унию, которая объединила христиан, пребывающих в расколе с 1054 года.
"Брест был и остаётся во все времена городом, где встречались разные народы, разные культуры, разные конфессии. Несмотря на все проблемы, стычки, это был город всреч и диалога, и Берестейская уния - пример такого диалога", – заявил брестский краевед и публицист Игорь Барановский.
Герой - не город, а крепость
После того, как Берестье в результате разделов Речи Посполитой Обоих Народов оказалось в составе Российской империи, ни возраст города, ни его важная экономически-административная роль не помешали российскому императору Николаю I разрушить город как Карфаген. Высоким указом русский царь приказал перенести город на несколько километров на восток, а на высвобождённом месте построить фортификационное укрепление, прославившееся во второй половине XX столетия – Брестскую крепость.
Стёршее с лица земли древний город строительство продолжалось пять лет. Берестейский замок и церковь Св.Николая были приспособлены для нужд имперской армии, на месте жилых домов появились солдатские казармы.
"Людей вынудили покинуть старое место и переселиться. Это была большая беда для людей, они покидали свои дома, родные места, освящённые жизнью их предков. И представьте себе, что люди должны были покинуть эту территорию и искать место среди лесов и болот", – с грустью сказал Владимир Сеньковец.
По мнению историка Вадима Деружинского, крепость на месте уничтоженного города должна была выполнять не оборонительную, а полицейскую функцию - совсем недавно страну потрясло Ноябрьское восстание. Именно тогда город Берестье начали именовать Брестом-Литовским, якобы в память о том, что его окрестности относились к Великому княжеству Литовскому.
Пограничный статус города закреплён и на мифологическом уровне: вот уже более полутора сотен лет пытливые умы жителей и гостей Бреста будоражат городские легенды о специально оборудованных во время постройки крепости подземных ходах. Они якобы тянутся под всем населённым пунктом, а один лаз даже проходит под рекой, заканчиваясь на территории сопредельной Польши. О подобном тайном переходе границы сегодня наверняка мечтают тысячи чеченских беженцев: стремясь избавиться от преследования режимом Рамзана Кадырова, они пару лет назад расположились в Бресте лагерем, предпринимая тщетные попытки форсировать белорусско-польскую границу, замок на которой открывается лишь для немногих из них.
Впрочем, по-настоящему пограничным Брест стал лишь в 1939 году. Едва ли не каждый иностранец хотя бы краем уха слышал о Брестской крепости-герое, которая мужественно защищалась от захватчиков дважды – в сентябре 1939 г. и в июне 1941 г. С форсирования Буга немецкими войсками рано утром 22 июня 1941 г. начался долгий и кровавый период Второй мировой войны, который в советской историографии принято было называть Великой отечественной.
Немногим менее двух лет перед этим, 22 сентября 1939 г., солдаты немецкого Вермахта и советской Красной Армии во главе с генералом танковых войск Гейнцем Гудерианом и комбригом Семёном Кривошеиным провели в Бресте совместный парад. Всего за месяц до этого Молотов и Риббентроп подписали тайный пакт о разделе Европы на сферы влияния и договор, согласно которому Третий Рейх и Советский Союз обязывались не проявлять военную агрессию по отношению к партнёру.
Метроном у Звезды - главного входа в крепость отсчитывает последние мгновения до начала четырёхлетней кровавой мясорубки. Более 4 тысяч защитников крепости сдерживали наступление 45-ой пехотной дивизии Вермахта до конца июля 1941 г.
Несмотря на то, что защита крепости стала примером стойкости, мужества и героизма, звание героя разрушенная Брестская крепость получила лишь спустя два десятка лет после окончания войны.
"Крепость была российской, потом она прославилась как место обороны советских солдат, а перед этим - солдат Войска Польского. Это – уже также история нашего города, и сегодня следует заботиться о сохранении этой крепости, потому что это древнейшие постройки в нашем городе. Хоть это и оккупационный памятник, но это уже – памятник нашей истории, грустной, трагичной. Плиты мемориала Брестской крепости укрыли Старый город", – отметил краевед Игорь Барановский.
Древняя память под плитами советского мемориала
Настоящий памятник истории Бреста, единственный в Европе музей средневекового славянского города, обнаружили, несмотря на мемориальные плиты. В конце 60-х на территории Брестской крепости начались археологические раскопки, в результате которых учёные обнаружили древний город - деревянные постройки, частоколы и мостовые. Вскоре бесценные находки укрыл огромный - 2400 м.кв. – павильон археологического музея "Берестье".
"История Бреста тысячелетняя. Но человеку, который не углубляется в историю, может показаться - а что тут старого, всё новое, где же та старина? Но эти напластования, как наш археологический музей "Берестье", находятся под землёй, под прахом", – заявил Игорь Барановский.
Брест и столицу Литвы когда-то соединял старинный Королевский тракт Via Jagiellonica. В Великом княжестве Литовском и Речи Посполитой Ягеллонский тракт соединял две столицы - Вильну и Краков. Именно этой дорогой великий князь литовский Ягайло ехал в Краков, чтобы стать там королём польским Владиславом.
"Где мы можем найти следы Берестья теперь? Что-то прорывается. Сейчас к тысячелетию города строят дорожную развязку "Западный обвод". Это - старый Виленский тракт из Старого города. Это была дорога на Каменец, потом на Шарашова и на Вильну. Старый Виленский тракт опять пробивает себе дорогу. Город развивается, строятся кварталы между крепостью и городом. Город возвращается к своим истокам, к месту, где Буг сливается с Мухавцем. Туда опять возвращается жизнь", – заметил краевед Игорь Барановский.
Выживать в любых условиях
В современном Бресте сложно найти знаки давних времён. Зато Брест полнится признаками ушедшего столетия. Одна из главных улиц Бреста, о которой брестские экскурсоводы с милой улыбкой в первую очередь сообщают, что на ней находится отделение Комитета государственной безопасности Беларуси, как и ранее, носит имя вождя мирового пролетариата Владимира Ленина. Дедушка Ленин стоит на одноимённой площади, показывая перстом в направлении римо-католического костёла Св. Креста.
"За эту тысячу лет Брест научился выживать в любых условиях, несмотря ни на войны, ни на то, что что-то строится, разрушается. Современный Брест показывает, что в Беларуси сейчас есть мультикультурность", – заявила брестчанка Алена Бахун.
"Так исторически сложилось, что Брест находится на пограничье, в разные исторические эпохи он входил в разные государственные формирования. Мне кажется, что эти переходы - сначала Великое княжество Литовское, потом Речь Посполитая, потом - Российская империя - и придают Бресту особенности", – сказал историк Василий Коляда.
В улицу Ленина интернационально упираются улицы Мицкевича, Пушкинская и Гоголя. На пересечении Пушкинской и Карла Маркса есть харчевня "Сваякі", предлагающая "старинные и современные блюда белорусской национальной кухни" по вполне демократическим ценам: в меню есть, например, "Тушанка Старажытная" (4,2 евро), "Галёнка Белавежская" (9,17 евро), "Флякі Па-берасьцейску з бабамі" (2 евро) или солянка "Хатняя" (1,86 евро). Интерьер заведения оформлен в этностиле, меню и прочие надписи, вплоть до подписи под кнопкой вызова официанта - на белорусском и английском языках. Вот только единственная на весь зал официантка, как оказалось, говорит и понимает лишь по-русски.
"Здесь – мощная российская традиция, потому что город был местом массового скопления военных. Здесь было много русских. Когда-то Александр Грибоедов прожил здесь три года, а потом находился в резервном полку до 1812 года. Было много и других. И поэтому российские традиции здесь сильны", – сообщил филолог Владимир Сеньковец.
В начале улицы имени русского литератора украинского происхождения установлен бюст Николая Гоголя. Городская молва гласит, что под этим памятником покоится другой - снесённая в 1961 году бетонная статуя Иосифа Сталина.
В наше время в течение нескольких лет улица Гоголя заполнилась коваными фигурами персонажей рассказов и повестей литератора украинского происхождения.
"У кого-то появился замысел объединить эту улицу с персонажами книг Николая Гоголя. Сначала появились герои "Мёртвых душ", а потом эту традицию подхватили, и богатые производственные организации начали самостоятельно воздвигать памятники на собственные средства. Город на них денег не выделяет. Дана свобода, и организации начинают в определённом смысле увековечивать и самих себя", – пояснил филолог Владимир Сеньковец.
Вскоре имя Александра Пушкина в городе будет увековечено не только в названии улицы и университета: осенью в Бресте планируют поставить трёхметровый памятник "солнцу русской поэзии".
"Опять же, это – результат того, что брестчане за тысячу лет научились тихонечко молчать, пока сильные дядьки вокруг что-то своё делают. Я не вижу активного общественного обсуждения того, что происходит. Я не против Пушкина, это талантливый поэт, но мне бы хотелось видеть [классика белорусской поэзии Максима] Богдановича. Не следует забывать о своих, которые не менее чудесны. Улица Гоголя мне страшно не нравится, по мне, это безвкусица. Но я вижу, что туристы её любят", – сказала брестчанка Алёна Бахун.
Впрочем, каждый любопытный турист, владеющий белорусским языком, пройдясь вокруг памятника Тысячелетию Бреста на пересечении улиц Гоголя и Советской под благожелательным взглядом обращённого на запад ангела-хранителя, сможет познакомиться с основными вехами реальной, не вымышленной истории города.
"Я был членом комиссии, которая принимала этот памятник. Сначала архитектор и скульптор задумали поставить ангела с мечом в руках. Воина. В конце концов пришли к кресту. Здесь не следует видеть какие-либо проявления католицизма или православия - это христианство, этот крест - символ веры человека, символ любви к людям, к истории, к духовности, религии и друг к другу", – пояснил Владимир Сеньковец.
Ангел с крестом в руках укрепился на колонне, основу которой окружают статуи как реальных исторических персонажей - великого князя литовского Витаутаса, Николая Радзивилла Черного, основателя города князя Владимира Васильковича, так и абстрактных образов Женщины, Солдата и Монаха. Вначале же авторам памятника представлялся легендарный купец, преклонивший колени перед Матерью Божьей. Однако образ Девы Марии, по слухам, отвергли православные жители города. Вместо князя Витаутаса создателям виделся король Ягайло.
"Не было единой мысли о некоторых личностях, например, много спорили о Ягайло, стоит ли, чтобы он был на памятнике. И православные не захотели - якобы он ущемлял православных в Великом княжестве Литовском. Поэтому его там нет. Зато есть на памятнике Витовт, который даже с короной, хоть он её и не получил. Я думаю, самое главное в этом памятнике - это ангел, который венчает этот памятник, смотрит на город сверху, благословляет всех крестом, возможно, и не христиан - это самое удачное, что получилось", – поделился Игорь Барановский.
Вдоль всей улицы Гоголя тянется Аллея кованых фонарей, основанная на средства частных инвесторов. С недавнего времени фонари появились и на улице Советской.В начале же этой улицы находятся особенные часы: стрелки на них показывают время зажигания фонарей. Этот обряд ежедневно совершает специально назначенный человек - фонарщик.
Традиция, появившаяся 10 лет назад, привлекает на улицу Советскую толпы туристов. Не удивительно: говорят, если подержаться за пуговицу фонарщика и загадать желание, оно обязательно сбудется.
"Когда я переехала сюда из Гомельской области, мне страшно этот город не понравился, – призналась Алёна Бахун. – На Гомельщине люди открытые, добрые, а здесь люди другие совсем - очень прагматичные, практичные. Но оказалось - здесь столько прекрасных людей! Я никуда не хочу уезжать. Я хочу жить здесь. Вообще жить в Беларуси - это отличный челлендж, но сюда приехали люди и из Витебска, и выпускники ЕГУ, которые работают на улучшение города, создают, несмотря ни на что, классную атмосферу. В Бресте - классные люди!".
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