Жители дома узнали о несчастье только, когда приехала полиция. "Мы не были знакомы, только здоровались", – сказали о погибшей жители.

Жители дома сказали, что с соседями практически не знакомы, встречаются лишь в лифте или подъезде, не общаются, только здороваются.

Даже увидев полицию, жители не сразу поняли, что произошло.

"В подъезде была полиция, говорила с мужчиной", – сказала одна из соседок.

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Другие соседи заметили, что крики из квартиры слышали не раз, правда, пара была русскоговорящая, поэтому молодые люди сказали, что не понимали, что кричат.

"Стены здесь нетолстые, если бы я знала русский, могла бы сказать, из-за чего ругались. Нечасто. Но один раз уже хотела идти успокаивать или вызывать полицию", – сказала молодая соседка, прибавив, что сейчас жалеет, что не вызвала полицию.

По словам соседей, они обеспокоены, что мужчина задержан как подозреваемый.

Однако один из соседей заметил, что это только первичная версия, ничего до конца не известно.

"Ведь мы ничего не знаем", – сказал молодой человек.

К паре, по словам соседей, приходили и гости, семья казалась приличной. К ним приходили и дети.

Прокуратура пока не сообщает, будет ли обращаться в суд с просьбой взять подозреваемого под арест на более длительный срок. По предварительным данным, он задержан по подозрению в доведении до самоубийства.

DELFI напоминает, что тело женщины (1976 г.р.) у многоквартирного дома было обнаружено 1 января в 8.20 ч. в Клайпеде, на ул. Миниёс. Выяснилось, что она выпала с балкона на 5 этаже. Полиция задержала подозреваемого (1968 г.р.).