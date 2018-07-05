20 июня стало известна история собаки Циценаса Арго. Собака, посаженная во дворе дома в Ужуписе на цепь, была в ужасном состоянии. Ей потребовалась помощь ветеринаров. Из ее мочевого пузыря при помощи катетера вывели 6 л мочи. Собака была в критическом состоянии.

Можайте сказала, что сейчас связались с Национальным продовольственно-ветеринарным институтом, чтобы официально провести вскрытие, собирают выписки ветеринаров, результаты анализов.

Статьи по теме: Художник Циценас эмигрировал, бросив свою собаку умирать

"Арго больше нет, но боль оставленная этой великолепной собакой, пережившей столько страданий будет вечно жива. В течение трех дней получим результаты вскрытия, сделаем все, чтобы доказать факт жестокого обращения с животным, что привело к его гибели. Если в нашей стране есть хоть капля справедливости, мы этого добьемся", – сказала Мужайте.

Пока собака находилась в клинике с Циценасом пытались договориться, чтобы он передал опеку организации Vyšnių sodas, но художник не согласился.

Журналисты связались с Циценасом. Тот подчеркнул, что оставил собаку в Литве здоровой, осставил ее на попечении друзей и соседей.

"Я уехал на заработки, поймите меня как человека. Когда я уехал, собака заболела – может, из-за старости, может, из-за депрессии. Тут можно гадать. Мы договорились с Моникой поддерживать связь, я оставил ей собаку, но она ничего не сообщила. Поймите эту бесчеловечность. Мою собаку сделали оружием пиара ветеринаров, чтобы показать, какие они хорошие. Меня полностью игнорируют", – возмущается Циценас.

Он старался заработать, но на новой работе ему не платили, поэтому он ушел оттуда. А исход истории собаки был для него неожиданным. По его словам, ему говорили, что собака идет на поправку.

"Я думал, они будут лечить ее, а я через несколько недель заберу. Выяснилось, что мне ее отдавать не собирались. Обо мне пишут страшные вещи", – сказал Циценас.

Ранее сосед Циценаса Арвидас признал DELFI, что 13 июня Циценас оставил ему собаку и деньги, сказал, что позже Циценас обещал ему перевести еще денег на счет. Но, по словам Арвидаса, собака явно была больна и больна уже давно. Соседи уже делали художнику замечание, что он не заботится о животном.