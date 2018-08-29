Расследование ведется с 20 ноября 2017 года и конца ему не видно.

Адвокат Черняускас критикует прокуратуру и полицию, которым потребовался почти год, чтобы выявить подозреваемого, который не арестован, а доказательства, что погибшая находилась под воздействием наркотических веществ, для прокуратуры - недостаточное основание, чтобы копать глубже.

Подозреваемый фотограф Ричардас Пиникас не арестован. Свою вину он отрицает.

"Я передаю прокурору доказательства, которые собираю, но он их отклоняет. Не видит оснований ни для ареста подозреваемых, который пока один, хотя известно, что с делом связаны и другие. Мы просим арестовать подозреваемого – нам говорят, что нет оснований. Просим провести более широкое расследование – опять отказ. Если не видят ничего плохого, семья хотела бы предать материалы расследования огласке", – сказал адвокат.

Черняускас сказал, что он обратился за соответствующим разрешением в прокуратуру. Правда, разрешат ли, станет известно только через месяц.

Адвокат заметил, что расследование сдвинулось с мертвой точки только благодаря усилиям семьи погибшей.

Следователи и прокуроры сначала твердо держались первичной версии, что девушка "выпала" с балкона, и не хотели расследовать иные версии. Именно поэтому, по словам Черняускаса, необходима публичность – дело не передано в суд, а прокурор, по словам адвоката, ведет себя так, будто уже решает вопрос вины подозреваемого.

Адвокат заметил, что, к сожалению, пока он не может ничего подробно комментировать, чтобы не нанести вреда расследованию, которое стоит на месте. Сдвиг был лишь тогда, когда выяснилось, что в организме девушки было обнаружено сильнодействующее наркотическое вещество.

DELFI напоминает, что о гибели Довиле ее мать узнала, находясь за границей. Женщина была в шоке, она не могла поверить этому, не понимала, как ее дочь оказалась в Клайпеде, если должна была вернуться в Италию.