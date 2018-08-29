Дело погибшей в Клайпеде модели все еще поднимает бурю эмоций. "Если прокуратура ничего не делает, пусть разрешить предать огласке материалы дела", – сказал DELFI адвокат близких погибшей Гинтарас Черняускас.
Dovilė Didžiūnaitytė, Ričardas Pinikas
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Расследование ведется с 20 ноября 2017 года и конца ему не видно.

Адвокат Черняускас критикует прокуратуру и полицию, которым потребовался почти год, чтобы выявить подозреваемого, который не арестован, а доказательства, что погибшая находилась под воздействием наркотических веществ, для прокуратуры - недостаточное основание, чтобы копать глубже.

Подозреваемый фотограф Ричардас Пиникас не арестован. Свою вину он отрицает.

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В деле о погибшей модели появился подозреваемый

"Я передаю прокурору доказательства, которые собираю, но он их отклоняет. Не видит оснований ни для ареста подозреваемых, который пока один, хотя известно, что с делом связаны и другие. Мы просим арестовать подозреваемого – нам говорят, что нет оснований. Просим провести более широкое расследование – опять отказ. Если не видят ничего плохого, семья хотела бы предать материалы расследования огласке", – сказал адвокат.

Черняускас сказал, что он обратился за соответствующим разрешением в прокуратуру. Правда, разрешат ли, станет известно только через месяц.

Адвокат заметил, что расследование сдвинулось с мертвой точки только благодаря усилиям семьи погибшей.

Следователи и прокуроры сначала твердо держались первичной версии, что девушка "выпала" с балкона, и не хотели расследовать иные версии. Именно поэтому, по словам Черняускаса, необходима публичность – дело не передано в суд, а прокурор, по словам адвоката, ведет себя так, будто уже решает вопрос вины подозреваемого.

Адвокат заметил, что, к сожалению, пока он не может ничего подробно комментировать, чтобы не нанести вреда расследованию, которое стоит на месте. Сдвиг был лишь тогда, когда выяснилось, что в организме девушки было обнаружено сильнодействующее наркотическое вещество.

DELFI напоминает, что о гибели Довиле ее мать узнала, находясь за границей. Женщина была в шоке, она не могла поверить этому, не понимала, как ее дочь оказалась в Клайпеде, если должна была вернуться в Италию.

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