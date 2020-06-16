Трагическая гибель 18-летнего гимназиста потрясла и многое повидавших полицейских

Представитель Генпрокуратуры Рита Стундене сказала, что ДТП произошло около часа ночи, в пределах населенного пункта Швянтяжерис (Лаздийский район).

По предварительным данным, автомобиль мчался со скоростью выше допустимых 70 км/ч.

Из первых данных, полученных полицией, видно, что BMW зацепил ехавший в том же направлении (из Алитуса в Амотороллер, на котором ехал 18-летний Грубис.

Удар был таким сильным, что увидев раненого подростка слез не могли сдержать не только жители Швянтяжериса, но и полицейские.

Водитель BMW с места ДТП скрылся, однако в нескольких сотнях метров съехал в кювет и перевернулся.

У перевернувшегося BMW полицейские обнаружили двоих молодых людей – Янчюнаса и Лауринаса С.

Кто управлял автомобилем, выяснилось только в воскресенье во время допроса.

Янчюнас и Лауринас С. были пьяны (соответственно 2,31 и 1,43 промилле). Лауринас С. после допроса был освобожден, ему назначена мера пресечения в виде изъятия документов.

За совершенное деяние Ячюнасу грозит лишение свободы на срок от 3 до 10 лет.

Эта трагедия вызвала большой резонанс в Лаздияй. Грубис был стрелком Литовского союза стрелков, активным членом школьной общины. Подозреваемый известен как лихач.